Redeia propondrá en junta incorporar a la exministra González Laya y a Natalia Fabra a su consejo de administración

La junta de accionistas de Redeia, matriz de Red Eléctrica, propondrá en su próxima reunión convocada para el día 30 de junio los nombramientos de Arancha González Laya, exministra de Exteriores, y Natalia Fabra, exconsejera de Enagás, como nuevas consejeras de la compañía.

Según figura en la convocatoria compartida con la Comisión Nacional del Mercado de Vales (CNMV), la compañía presidida por Beatriz Corredor propondrá a sus accionistas tres nuevos nombramientos que entrarían a formar parte de la nueva mesa de consejeros, así como la reelección de otro componente.

De aprobarse, Natalia Fabra Portela se convertiría en nueva consejera independiente, del mismo modo que lo haría Albert Castellanos Maduell; María Aránzazu González Laya, en cambio, lo haría en calidad de consejera dominical, mientras que José María Abad Hernández renovaría su actual vinculación con la corporación.

Cabe señalar que estos nombramientos, o al menos los de González Laya y Fabra, estaban planificados con anterioridad al apagón energético que tuvo lugar el pasado 28 de abril y que situó a su presidenta Corredor en el foco mediático por la gestión del sistema. De hecho, el nombre de Fabra lleva meses en las quinielas para sustituir a Corredor al mando de Red Eléctrica.

González Laya, elegida para representar el 20% del que dispone la Sepi en sustitución de Ricardo García Herrera, estuvo al frente de la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre enero de 2020 y julio de 2021, sucediendo a Margarita Robles y precediendo al actual ministro, José Manuel Albares. Si bien la exministra posee un currículum interesante —fue subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional—, lo cierto es que no se le conocen competencias en el ámbito energético, algo que, en cambio, sí puede acreditar Natalia Fabra.

Fabra, quien manifestó su voluntad el pasado mes de febrero de no ser reelegida como consejera independiente de Enagás "por razones personales", también es cercana a la cuerda socialista; la futura consejera, considerada como gurú de la exministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, lideró el equipo investigador que redactó la propuesta de reforma del mercado mayorista eléctrico presentada por España a finales de 2022. Fabra, hija del ex presidente de Red Eléctrica, Jorge Fabra, es Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, investigadora del Centre for Economic Policy Research e investigadora asociada a la Toulouse School of Economics.

El otro 'nuevo' nombre es el de Albert Castellanos Maduell, economista y político afín a ERC. Castellanos ocupó hasta septiembre de 2024 el cargo de consejero delegado de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ). Anteriormente, también desempeñó diversos cargos en el Departamento de la Vicepresidencia y en el Departamento de Economía y Hacienda.

Junto con estos, la renovación de José María Abad Hernández, sin vinculación directa pero históricamente asociado al PP, completarían el punto seis estipulado en el orden del día.

Teniendo en cuenta que otros dos consejeros deberían renovar en la misma fecha que Abad Hernández (Marcos Vaquer Caballería y Elisenda Malaret García), se deduce que son estos dos quienes no renovarán y dejarán sitio en el consejo a Natalia Fabra y Albert Castellanos. Por el resto de puntos que contiene la convocatoria, también se desprende que la gestión de Corredor al frente de Red Eléctrica durante el apagón no será sometida a la validación por parte de los accionistas.