Advertencia de Foro Nuclear: "Si Cataluña cierra las centrales, volverá a la Edad de Piedra"

Foro Nuclear, patronal que defiende los intereses de los dueños de los reactores en España, confía en que los dueños de las centrales y el Gobierno alcanzarán un pacto este año para modificar el calendario de cierre firmado en 2019.

En un encuentro este lunes con periodistas en Barcelona, el presidente de la patronal, Ignacio Araluce, ha asegurado que actualmente el Ejecutivo central y los propietarios de las centrales están en una especie de tanteo "para ver quién da un primer paso en firme". "Cuando negocias nadie pone las cartas sobre la mesa", ha apuntado.

El directivo ha recalcado que cualquier acuerdo entre los propietarios de las centrales se tiene que alcanzar por unanimidad y de ahí la dificultad para que todavía no se haya lanzado una petición formal al Ministerio para la Transición Ecológica. No obstante, recalcó que existe "diálogo" entre ambas partes y que ahora toca esperar a ver en qué "desemboca". "Hay visos de que el diálogo pueda salir adelante", ha opinado.

Araluce dirigió Almaraz, la que paradójicamente es la primera en dejar de operar según el calendario previsto. Si no hay cambios, los siete reactores irán parando de manera escalonada entre 2027 y 2035, aunque el presidente de la patronal ha dado por sentado que cualquier retraso en el cierre de cualquiera de las centrales implicará lo propio en el resto. "No se puede parar el cierre de Almarz y no hacerlo en Cataluña. No se puede hacer eso a ninguna región", ha aseverado, haciendo hincapié en la rebaja fiscal que piden las empresas para poder operar.

Asimismo, ha sido contundente al señalar la dependencia energética actual de Cataluña de la nuclear. "Cataluña no puede cerrar las nucleares. Si las cierra, volverá a la Edad de Piedra", dijo. La comunidad cuenta con tres de los siete reactores nucleares que actualmente están en operación en España, con una potencia instalada conjunta de tres gigavatios (GW). En concreto, son los de Ascó I, Ascó II y Vandellós II, ubicados en la provincia de Tarragona y que cubren más de la mitad de la demanda energética del territorio.

Por su parte, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav) es la agrupación -participada por Endesa e Iberdrola- que gestiona las centrales nucleares. De este modo, la titularidad de las instalaciones pertenece a las dos eléctricas. Según un informe de PwC, Cataluña será el territorio más afectado del país por el cierre con un sobrecoste de 5.400 millones de euros en diez años. El sector avisa de que que no es posible sustituir la potencia nuclear por renovables en poco espacio de tiempo. Países como Alemania ha vuelto a la quema de carbón tras el apagón nuclear.

El informe pone de relieve que los objetivos establecidos en la Prospectiva Energética de Catalunya 2050-PROENCAT 2050 requieren de la instalación de 1.500 megavatios (MW) renovables al año hasta 2030, mientras que en la última década esta cifra se ha situado en 24 MW anuales debido a las trabas políticas pasadas en la región.