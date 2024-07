Un petróleo dormido sacude los planes de la OPEP: suspender el 'fin de los recortes' o asumir un colapso del crudo

La OPEP ha mostrado ya sus cartas. A pesar de que en la reunión de junio alargó sus recortes hasta finales de 2025, ya anunciaron su intención de ir retirándolos poco a poco desde octubre. La idea del cártel es que, con unos precios fuertes y una demanda mayor de lo esperado, pudiese ir volviendo a hacer fluir su crudo con normalidad hacia el mercado sin provocar que el valor del barril caiga de forma abrupta. Sin embargo, este mes de julio las dudas se están adueñando por completo del 'oro negro'. Ya habiendo perdido la cota psicológica de los 80 dólares el barril, crecen las dudas sobre esa 'demanda prometida' y fundamental para los planes de alianza. Ahora los mercados dudan de que esta relajación de los recortes pueda darse y creen que la OPEP+ tendrá que mantenerlos intactos para evitar un descalabro.

Desde que alcanzase sus máximos este mes, en los 87,56 dólares el barril, el precio de referencia europeo ya ha caído alrededor de un 10%. Se trata de sus mínimos desde comienzos de junio, cuando precisamente la decisión de la OPEP de ir retirando sus recortes desató las caídas. Al margen de ese momento, que precedió un rebote claro, el Brent no encontraba unos precios tan bajos desde febrero. Entre los motivos detrás está un cambio estructural.

La demanda de crudo se congela

Los mercados están procesando la idea de que tal vez la demanda sea bastante menor de lo esperado. Los expertos de BCA Research explican que "las previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo de la OPEP, la EIA y la AIE probablemente sean demasiado optimistas. Si bien todos ellos proyectan una moderación de la demanda este año, ninguno de ellos anticipa un crecimiento débil del consumo en términos histórico". En ese sentido, "la débil dinámica de la oferta dominará el panorama y hará que los precios más bajos dejen el camino de menor resistencia".

El cártel anunció en su último informe mensual que esperaba que la demanda aumentase en 2,25 millones de barriles por día en 2024 y en 1,85 millones de bpd en 2025. La Agencia Internacional de la Energía fue más moderada alegando que solo aumentará en 1,1 millones de barriles diarios este año. Por último, la AIE coincidía totalmente con esta última en su última previsión, publicada este mismo mes de julio.

Esta impresión de que tal vez estas perspectivas no eran realistas viene principalmente de la mano de China, que, en las últimas semanas, anunció que las importaciones de crudo caían un 11% el primer semestre de 2024. Desde ING señalan que "la débil demanda china sigue siendo el motor del mercado petrolero, tras una serie de datos bastante bajistas en las últimas semanas. China es importante para el equilibrio petrolero mundial, ya que se espera que represente más del 50% del crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024, por lo que un crecimiento más lento de lo esperado puede cambiar drásticamente el equilibrio". "La situación de la demanda china se está yendo a pique y los precios del petróleo crudo están cayendo con ella", explicaba Bob Yawger, director de futuros de energía en Mizuho en Nueva York.

Esta menor demanda del gigante asiático se ha mezclado con una expansión del crudo de EEUU desde el lado de la oferta, incluso mayor de lo que pensaban los analistas. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la producción aumentó a 10,99 millones de barriles por día. Es decir, el músculo petrolero de la potencia norteamericana no ha decaído y sigue creciendo a un ritmo sorprendente gracias a las mejoras en la eficiencia y a una "racionalización de los lugares de perforación".

Una menor demanda está, a su vez, llevando a que la OPEP rebaje sus exportaciones para equilibrar el mercado. Con la intención de generar algo de certidumbre y avisar al mercado, la OPEP podría retrasar la vuelta al mercado de los dos millones de barriles de crudo que se iban a comenzar a 'liberar' después del verano. Esta posible decisión ya se está viendo reflejada en las exportaciones de junio del cártel, que cayeron con intensidad.

De este modo, ya en junio, la OPEP dio muestras de un endurecimiento de su política 'real'. Por un lado están las palabras y los acuerdos a los que se llega en las reuniones, pero lo más importante son los hechos, es decir, la producción de crudo y las exportaciones de 'oro negro' de los grandes productores de petróleo.

"Creemos que la OPEP+ mantendrá sus recortes de producción este trimestre"

Desde UBS aseguraban en un informe publicado este mes que las exportaciones de crudo de la OPEP cayeron a 18,1 millones de barriles por día en junio, una caída de más de 1,6 millones diarios intermensual, según estimaciones de la empresa de seguimiento de buques tanque Petro-Logistics. "Este es el nivel de exportación de crudo más bajo desde junio de 2021. Casi todos los miembros de la OPEP vieron caer las exportaciones en el mes, con grandes descensos en Arabia Saudí, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait", explican desde UBS.

"Dado que el petróleo crudo y el gas natural se utilizan en la región (Oriente Medio) para producir electricidad con fines de refrigeración en medio de un cálido verano en el hemisferio norte, junto con el enfoque continuo de la OPEP+ en el cumplimiento, creemos que las exportaciones de la OPEP también podrían mantenerse bajas en julio... Como resultado, creemos que la OPEP+ mantendrá sus recortes de producción este trimestre, además esperamos ver mayores descensos en los inventarios de petróleo en las próximas semanas. Ya hemos visto un descenso del petróleo en tránsito marítimo como resultado de menores exportaciones globales de crudo y sólidas importaciones globales de crudo", aseguran desde el banco suizo.

Tamas Varga, analista de PVM Oil y una de las voces más respetadas en la industria del petróleo, cree que la OPEP intentará amortiguar la debilidad de la demanda china, aunque tenga que dar marcha atrás en los planes anunciados en junio. Estaba previsto que la OPEP comenzase a deshacer sus recortes en la segunda mitad de este año, pero con la caída del crudo y las dudas sobre la economía, la vuelta de parte de este crudo al mercado podría estar en peligro.

"No espero que el mercado sea lo suficientemente fuerte para absorber más oferta de la OPEP sin una reducción significativa de precio"

"Crece la ansiedad de que la reducción de los tipos de interés y de los costes de endeudamiento reavive la presión inflacionaria y empuje a las economías globales y regionales un paso más hacia la recesión, lo que lastraría la demanda de crudo. A pesar de todo, cualquier revisión a la baja de la demanda china de petróleo debido a las turbulencias que sufre el país será contrarrestada por la OPEP+, mitigando o deteniendo por completo los planes para deshacer gradualmente los recortes voluntarios de 2,2 millones de barriles diarios a partir del cuarto trimestre de 2024, lo que provocaría que los inventarios mundiales de petróleo se reduzcan hacia finales de año, en particular si la promesa de compensación por la sobreproducción de Irak y Rusia se implementa de manera creíble", explica Tamas Varga.

En ese sentido, Varga no es el único que pone en entredicho el fin de los recortes voluntarios. Aldo Spanjer, estratega de materias primas de BNP Paribas, de hecho, se mojaba alegando que "no espero que el mercado sea lo suficientemente fuerte para absorber más oferta de la OPEP sin una reducción significativa de precio". Carole Nakhle, directora ejecutiva de Crystal Energy coincidía alegando que, "el mercado en este momento se siente muy ajustado" y que, por lo tanto, "no estoy para nada segura de que vayan a empezar a revertir los recortes".

Desde Wooz Mckenzie de momento no dudan en que el cártel puede poner en marcha su plan, eso sí, remarcan que esto solo se producirá si se cumple la idea que había en ese momento. "La OPEP necesitará que la demanda de petróleo siga creciendo si quiere volver a vender más sin que afecta al precio". Desde S&P Global coincidían alegando que "desde su pico de julio los precios han disminuido, pues los importadores asiáticos siguen limitando sus pedidos. Todo esto pesará sobre la decisión del cártel".

Oriente Medio puede cambiarlo todo

Sin embargo, hay un gran peligro, los analistas señalan que la posibilidad de una escalada del conflicto en Oriente Medio se está evaporando. Ya han pasado nueve meses desde que Israel respondiese al ataque de Hamás contra sus fronteras organizando una invasión sobre la Franja de Gaza y ya desde el principio hubo intercambio de disparos con otro grupo armado en la región, Hezbollah.

Este grupo chií e Israel llevan meses atrapados en una escalada de tensiones. De hecho, este fin de semana crecía la amenaza de que este conflicto lleve a una nueva etapa, pues Hezbolá atacó los 'Altos del Golán', una zona ocupada por Israel, con cohetes, algo que provocó la ira de Netanyahu. Este ataque, que se ha cobrado la vida de 12 personas, desató los temores de un conflicto regional más serio, con Israel atacando sobre territorio libanés para enfrentarse al grupo. Esta escalada podría implicar a terceros países y, de hecho, Turquía amenazó el domingo con imponer militarmente la paz, "al igual que entramos en Karabaj o Libia".

Israel ya ha respondido con ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en el interior de territorio libanés. Además, el gobierno israelí acordó y aprobó planes para una invasión a gran escala en el sur del Líbano. Desde Capital Economics señalan que el enfrentamiento entre ambos países en sí mismo no significaría nada para el petróleo porque "ambas producen muy poco y el suministro mundial no cambiaría en absoluto". Sin embargo, recuerdan que Hezbolá está apoyada por Irán que "representa cerca del 3% del suministro mundial, por lo que cualquier interrupción generaría un riesgo alcista". Este sería mucho mayor si optasen por medidas agresivas como bloquear el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 30% del comercio marítimo de crudo.

Sin embargo, este foco del conflicto creciendo, se ha mezclado con unas negociaciones para un alto al fuego en Catar entre Hamás y la república hebrea, que parece estar avanzando. Sin embargo, la cita está cargada de acusaciones cruzadas entre ambas partes de boicotear el pacto en las últimas horas. Las dudas también se hacen más fuertes en esta presión, impidiendo una posible paz temporal que permita al crudo respirar respecto al factor geopolítico.

Por el momento el mercado está ignorando esta escalada ya sea porque ya se descontaban los problemas en la región, que llevan meses pesando sobre la materia prima o porque tras nueve meses de conflicto y diversas alertas ya relacionadas con Hezbollah, los inversores ya se han insensibilizado a los problemas de este conflicto y miran más a la demanda del mercado como el factor clave. En cualquier caso, el mercado, de momento, sigue estancado y, aunque no se esperan cambios en la reunión del cártel de agosto (este jueves) la realidad es que los planes del grupo se encuentran ante un momento clave que puede definir por completo el devenir del mercado energético mundial.

Relacionados El hallazgo de petróleo con miles de millones de barriles de crudo que engorda las reservas de Kuwait