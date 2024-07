Valencia rechaza 6 fotovoltaicas de Renovalia y limita las expropiaciones para las plantas

La Generalitat Valenciana empieza a desatascar el embudo en las autorizaciones para la implantación de nuevas plantas fotovoltaicas y en el el camino algunos promotores están viendo como grandes proyectos se quedan en el camino. Este es el caso de Renovalia, del fondo italiano de infraestructuras F2i, que ha visto como la Dirección General de Energía y Minas desestimaba seis de sus proyectos en la provincia de Valencia que suman 247 MW de potencia en las últimas semanas.

En la mitad de ellos, la resolución del departamento de la Conselleria de Innovación se basa en que REE ha informado que los permisos de acceso a la red concedidos en su día han caducado al no haber presentado las autorizaciones ambientales en los plazos marcados. Así ha sido el caso de la planta bautizada Morvedre 7 en los términos de Sagunto, Albalat del Tarongers y Petrés y las denominada Godelleta 5 y Godelleta 9 en los municipios de Lliria y Casinos. En los tres casos se trata de proyectos de casi 50 MW.

Limitaciones para expropiar

Pero además, la Administración valenciana ha optado por denegar las solicitudes de autorización de declaración pública de otros tres proyectos ubicados en la misma comarca que los dos anteriores. En estos casos son los denominados Godelleta 7, 8 y 12.

La Generalitat argumenta que en una parte muy importante de la superficie sobre la que se prevén las plantas, entre un 21% y un 30% del total de superficie prevista, el promotor no ha acreditado acuerdos con los propietarios de suelo. Por ello, considera que no está justificado declararlo de interés público dado que, a diferencia de la eólica donde la ubicación condiciona la viabilidad de una zona respecto a otra, la gran mayoría del territorio valenciano cuenta con condiciones de radiación óptimas y no queda justificado el interés público para expropiar y quitar la propiedad de forma forzada a sus dueños.

Entre las motivaciones por las que considera que no se puede justificar un interés público específico para esas expropiaciones, señala que el acceso a la red de estas plantas se ubica a más de 30 kilómetros y son necesarias líneas de evacuación de casi 50 kilómetros, algo que considera contrario a la eficiencia energética para declararlo de interés público y que demuestra que no hay razones que justifique que sólo se posible ubicarse en esos terrenos y de ahí se derive el interés público.

Estas resoluciones suponen un golpe para Renovalia, ya que también tenía más parques previstos con unas condiciones similares en esa misma zona. Varias de esas plantas en municipios como Lliria, Casinos, Andilla y Villar del Arzobispo han provocado el rechazo de algunos ayuntamientos y colectivos de la zona. El grupo promotor sumaba en tramitación más de 620 MW en las provincias de Valencia y Alicante, con cerca de 290 millones de euros de inversión.

También Esparity

No es el único gran proyecto fotovoltaico que la Administración valenciana ha descartado. Según ha publicado el DOGV por la misma razón de la caducidad de los permisos se ha desestimado una planta del promotor británico Esparity en Novelda (Alicante), de 43 MW. La filial española de Esparity, con sede en Valencia, tenía en cartera una decena proyectos de centrales fotovoltaicas en España, con los que prevé una inversión que se situará entre 320 y 380 millones de euros. De ellos, cinco se ubicaban en Comunidad Valenciana, con una potencia de entre 36 y 50 MW cada uno.

La Comunidad Valenciana apenas h aumentado su potencia renovable en los últimos años. Ayer mismo un estudio revelaba que no a sumado nueva potencia renovable a la red eléctrica en el segundo trimestre del año y solo ha incorporado a la red 13 MW en el último año, según el informe trimestral del Observatorio de Energías Renovables de Foro Sella, elaborado por Opina 360 con datos de Redeia.

Precisamente, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo anunció el viernes que se habían autorizado la construcción de un total de 23 plantas solares fotovoltaicas, que suman un total de 738 megavatios (MW), que podían caducar el pasado 25 de julio si no lograban ese permiso. La Conselleria no comunicó el los proyectos y la potencia que se habían denegado en ese proceso.