El Gobierno y los bancos dan oxígeno a Siemens Gamesa con una línea de avales de 1.200 millones

Siemens Gamesa consigue más aire para que sigan girando sus molinos. Este lunes se ha formalizado una línea de avales de 1.200 millones de euros para la constructora de centrales eólicas. El apoyo ha sido otorgado por Cesce, participada en un 50,25% por el Estado, y seis entidades financieras, entre las que destacan BBVA y BNP Paribas como bancos estructuradores; y Caixabank, Crédit Agricole, KutxaBank y Santander como miembros del sindicato bancario. Según han informado las partes firmantes, Gamesa utilizará estos fondos para respaldar con avales técnicos sus proyectos eólicos. Es decir, garantías bancarias que cubren la ejecución del proyecto a lo largo de varios años y respaldan financieramente la viabilidad de los mismos.

Cesce garantizará la mitad de la línea, hasta un máximo de 600 millones de euros, mientras que el resto de bancos avalistas compartirán el otro 50% del riesgo. La cobertura de Cesce se realiza por cuenta del Estado, contando con el respaldo del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. No obstante, Cesce afirma que la operación "no debería suponer coste para el Estado al no tener Siemens Gamesa fallidos en su historial de pagos y estar dichos pagos garantizados por la matriz".

La línea tendrá un carácter "revolving", permitiéndose emitir nuevos avales conforme se vayan liberando avales en vigor, hasta el límite máximo de 1.200 millones de euros.

Esta línea es complementaria a las acordadas por el Gobierno alemán con Siemens Energy, empresa matriz de Siemens Gamesa, por un importe total de 11.000 millones de euros. El modelo español anunciado este lunes sigue un esquema similar al de esas ayudas, ya que el Gobierno federal avaló 7.500 millones de euros de un total de 12.000 millones en garantías para Siemens Energy; de los que 11.000 millones se enviarían a la energética alemana mediante un sindicato bancario y los otros 1.000 millones se aportarían a través de otro consorcio liderado por Deutsche Bank. La compañía realizará un desembolso —pagará las llamadas fees— por las garantías, tanto en el caso alemán como español.

Estabilidad para el grupo

Estos acuerdos de garantías buscan dar estabilidad financiera al grupo tras los problemas económicos de la filial de Siemens Energy, los cuales acarrea desde 2021 por los fallos de fábrica en los modelos X.4 y X.5. Estos problemas catapultaron las pérdidas de la empresa con sede en Baviera a los 4.588 millones de euros al cierre del año fiscal 2023, diez veces más que el ejercicio anterior.

Sin embargo, desde entonces la compañía ha venido estabilizando su situación. Primero, al dar la vuelta a su cuenta de resultados y volver a dar 108 millones de beneficios en el segundo trimestre, además de mejorar sus perspectivas de crecimiento. Por otro lado, la firma ha multiplicado casi por tres su cotización desde mínimos históricos en octubre de 2023, de 7,49 euros por acción a rondar los 27 euros.

Según han destacado las firmantes de los avales, las ayudas facilitan el "mantenimiento" de la capacidad industrial de la UE y España, país en el que se remontan los orígenes de Gamesa. Según destaca Cesce, "la cobertura permitirá a Siemens Energy ejecutar la elevada cartera de pedidos de su negocio eólico, que asciende a 40.000 millones de euros".

Por dedicarse exclusivamente para la cobertura de contratos de suministro y mantenimiento eólicos, según ha confirmado Siemens Gamesa, la línea de avales es calificada como verde por el sector bancario. En concreto, bajo los criterios de la prestigiosa "Loan Market Association", que califica como verdes los proyectos que no solo reducen emisiones de CO2, sino que también cumplen con estrictos criterios medioambientales, así como, con la política de cambio climático de Cesce.