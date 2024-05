FRV se estrena en el mercado nórdico con 600 MW solares en Finlandia

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), parte de Abdul Latif Jameel Energy, ha anunciado su entrada en el mercado finlandés de las renovables de la mano del operador local Will & Must. Ambas partes han establecido un acuerdo marco de desarrollo con el objetivo de desarrollar 600 MW de proyectos fotovoltaicos hasta la fase "ready to build", según detalla un comunicado de la firma.

El desembarco de la firma en Finlandia supone la primera incursión de la compañía en un país nórdico, que en este caso coincide con los planes de Will & Must de alcanzar las 1.000 hectáreas de terreno dedicadas a solar listas para su despliegue en 2027.

La cifra de 600 MW, por su parte, corresponde a una cartera de varios proyectos en distintas fases de planificación, que se espera entren en fase"ready to build" entre 2024 y 2026.

Los países nórdicos apuestan cada vez más por la energía fotovoltaica como complemento de sus actuales sistemas energéticos, en gran medida gracias al impulso que supone el viento. La región nórdica ofrece una gran cantidad de terreno disponible, unido a unas condiciones únicas de irradiación solar: más horas de luz en los días de verano, mayor intensidad de irradiación solar y las propiedades reflectantes de la nieve como factor multiplicador de esta irradiación, enumera la firma. Además, la eficiencia de las células solares fotovoltaicas mejora en ambientes fríos. Finlandia resulta especialmente atractiva como país pionero en energías limpias, ya que su generación de electricidad ya es mayoritariamente libre de combustibles fósiles.

Como parte de su compromiso de liderar la transición global hacia un futuro energético más sostenible, FRV ha acelerado su estrategia de crecimiento en los últimos años con la construcción de más de 50 plantas de producciónde energías renovables en España, Australia, México, Italia, Reino Unido, Armenia y Jordania. A esto se suma una cartera más de 24 gigavatios (GW) de nuevos proyectos que entrarán en funcionamiento próximamente en Finlandia y otros mercados como Italia, España, Italia, Grecia, Polonia, Reino Unido, Chile, Brasil Australia y Nueva Zelanda.

Andrea Fontana, director General de FRV Europa, ha declarado: "Estamos encantados de ofrecer nuestra experiencia y conocimientos internacionales en un mercado nuevo y prometedor como Finlandia. Se trata de uno de los mercados más prometedores para las energías renovables y estamos convencidos de que nuestra oferta tendrá una gran demanda".

Por su parte, Matti Parpala, Mikke Vepsäläinen y Anssi Voipio, el equipo fundador de Will & Must, aseguran estar "impacientes" por reducir las emisiones de Finlandia e "impulsar rápidamente la transición ecológica global junto con FRV, que aporta al emergente mercado fotovoltaico finlandés una experiencia sin parangón en proyectos a gran escala".