Mónica Aguado (CENER): "El problema con el hidrógeno es que los números no salen, entre lo que supone extraerlo y lo que podemos generar"

Para que el hidrógeno verde y los gases renovables sigan jugando un papel fundamental en los procesos de descarbonización es necesario que se siga apostando por la inversión. Así lo cree Mónica Aguado, directora del departamento de integración en Red de CENER, que ha sido la encargada de la ponencia de clausura del III Foro Hidrógeno verde y gases renovables organizado por elEconomista.es.

"A lo largo de la mañana hemos podido hablar de la necesidad de avance, la necesidad de ayudas, de visibilidad da largo plazo, de transición energética y de un punto que, para mí, es muy importante: la necesidad de mucha investigación", ha destacado durante su intervención.

El hidrógeno verde como alternativa a las energías más contaminantes no es nuevo, según ha explicado Aguado en los años 70 ya se debatía sobre su uso. Sin embargo, el escenario ha cambiado y ahora tiene más oportunidades. "Entonces no funcionó porque una transición sin apoyos y sin ayudas no puede salir adelante. Se han hecho muchos intentos en estas décadas, pero no ha sido hasta ahora cuando ha habido una apuesta firma para que el hidrógeno sea una realidad", ha celebrado la directora del departamento de Integración en Red de CENER.

El principal problema a la hora de apostar por hidrógeno verde y los gases renovables es que se trata de tecnologías que todavía suponen un elevado coste. "El contenido energético de la molécula de hidrógeno son 37 kilovatios/hora por kilo. Este es el gran problema hasta ahora de porque no es rentable producir hidrógeno. Ya solo el consumo de la electrolisis en condiciones normales estamos hablando de 50 kilovatios hora por kilo más todo lo que lleva la cadena de valor, por tanto los números no salen. Ese equilibrio entre lo que podemos extraer y lo que podemos generar no sale", ha matizado la directiva.

Para Aguado, empezar a solucionar este problema pasa por mejorar la eficiencia en al menos una parte de la cadena de valor, como es la electrolisis. "Así estaremos ayudando a la rentabilidad del sistema", ha destacado.

Pese a que todavía no se trata de procesos rentables, tanto el hidrógeno verde como los gases renovables se postulan como piezas clave en la transición energética. "Las soluciones son complejas pero no imposibles", ha apuntado Aguado.

El hidrógeno verde y los gases renovables se postulan como unas piezas claves en la transición energética, las soluciones son complejas, pero no imposibles, y por eso casa uno tenemos que apostar por nuestro rol. "A día de hoy, nos enfrentamos de policrisis, pandemias, unas situaciones bastante complejas que nos llevan a un consenso y es la idea de que la transición energética solo tiene sentido y se va a conseguir si está basada en fuentes renovables", ha explicado.

La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está provocando que el sector energético esté experimentando una transición dinámica y muy rápida.