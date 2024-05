Ismael Guerrero (Recurrent Energy): "Vamos a intentar hacer que la energía sea lo más barata posible"

Recurrent Energy crece con fuerza en España. La filial de Canadian Solar acaba de llegar a un acuerdo con BlackRock para inyectarle 500 millones que le permitirán acelerar su crecimiento. Ismael Guerrero, consejero delegado de la compañía, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. Antes de reincorporarse a Canadian Solar, fue presidente y director de Origination en Terraform Global y consejero delegado de SunEdison Southeast Asia.

¿Qué piensan hacer con la llegada de BlackRock a la compañía?

Llevamos 15 años en energía solar. Empezamos en Canadá y nos fuimos yendo a todo el mundo. La idea es seguir haciendo lo mismo. En solar creo que si no somos el más grande del mundo, somos de los más grandes. Tenemos 25 GW. Muy bien repartido entre Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y en Asia estamos en Australia, en Corea del Sur, en Taiwán y en China un poquito.La idea es cambiar lo que hacíamos siempre que era desarrollar y vender. Le hemos dado entrada a BlackRock porque queremos empezar a quedarnos activos en operación. Somos el quinto operador del mundo ahora mismo para terceros y queremos empezar a hacerlo para nosotros en Estados Unidos y en Europa.Empezaremos a quedarnos más o menos la mitad de lo que desarrollamos en Estados Unidos y Europa. En Europa estamos sobre todo en España, Italia e Inglaterra. Vamos a empezar en Francia, en Alemania y estamos estudiando, pero todavía no tenemos nada serio, Grecia y algún país del este.

¿Qué cantidad quieren mantener?

Históricamente la empresa ha hecho 4 GW al año, así que nos quedaremos entre 2 o 2,5 GW.¿Y el resto seguirán rotando activos?La idea es que seguiremos rotando en el resto de sitios para pagar el opex y que la empresa no necesite la caja de los activos en operación para sostenerse, sino que se sostenga con la rotación de activos y quedarnos en operación el resto.

¿Qué papel puede jugar España?

En España ahora mismo no teníamos mucho. Con la última compra que hemos hecho tendremos un 1,1 GW y este año empezaremos a construir 950 MW. La idea en España es quedárnoslo todo porque tenemos todo con PPA. Somos una de las compañías que más PPA firma en el mundo. Tenemos un equipo grande y el 80% de la cartera está siempre contratada ya con PPA. Los 950 MW están en construcción. Y luego nos quedan dos plantas de 50 MW cada una que todavía les falta algún permiso por el sur que creo que empezarán el año que viene. Y la idea es construir todo fotovoltaico, ¿no? Siempre hacemos fotovoltaico y baterías.

¿Están planteándose hacer un cambio a eólico para balancear la producción?

Es posible que hibridemos. Pero ya hay jugadores que desarrollan muy bien la eólica. ¿Qué añadimos nosotros ahí? Es una tecnología súper madura. Hay desarrolladores estupendos. No creo que nosotros seamos capaces de añadir mucho. Mientras que en solar sí que añadimos un montón. Somos de los que sigue todo el mundo. Ponernos ahora a competir con los eólicos no lo veo.

¿Y poder hibridar para esquivar las situaciones de precios cero?

Pero mira, yo no lo veo un problema. Entiendo que todo el mundo está muy obsesionado con los precios cero. Nosotros lo que queremos es que el precio de la energía sea muy barata. Y ese es el objetivo de la empresa desde que nació. Vamos a intentar hacer que la energía sea lo más barata posible en todas las partes del mundo que sea posible. En su caso, como me decía que tiene casi todo en PPA, el riesgo de precios cero no les afecta. Te afecta muy poco, porque sí, los PPA están cubiertos también. Si tú no le cubres el riesgo cero al que te firma el PPA, le cuenta como derivado en su balance. Y entonces los auditores te empiezan a hacer locuras. Efectivamente, nos afecta relativamente poco y para eso metemos las baterías. Somos el fabricante de baterías de referencia en el sector solar.

¿Van a instalar baterías en España?

Es que tiene que funcionar la legislación. Ahora mismo es un poco loco. O sea, cuando tú quieres montar baterías, el distribuidor, te mira como si fueras un productor y consumidor. No ve que cuando él tiene problema de producción, tú no vas a producir porque tienes la batería. Y cuando él tiene problema de consumo, tú no vas a consumir. Te mira como si fueras un consumidor normal y un productor normal. Entonces, al final, no te da el acceso. Y tal y como está la regulación hoy, es complicado. A ver si aceleran todo esto. En Italia está yendo mucho más rápido que aquí. A ver si aquí consiguen acelerarlo un poquito.

Pero sí que tendrían intención de intentar incorporarlo, ¿no?

Todo esto va a necesitar baterías. Si no, en el largo plazo, te mueres. España tendría una oportunidad muy buena. Muy grande, creo. Si se pusiera las pilas en regulación con baterías. Es un país propicio para esto. Este primer trimestre del año, la fotovoltaica no ha ido mejor que los otros dos años anteriores. Ha ido peor. No, todo lo que está pasando ahora es eólico. Puede ser sobre todo eólico e hidráulico. Entonces, es un mal trimestre, entre comillas, para la fotovoltaica, ¿no?Pero aun así, lo que viene ahora antes del verano va a ser espectacular. Claro, pero piensa en el largo plazo. Ayer estuve con Carlos Morón, nuestro jefe de desarrollo, la tramitación, con conexiones de 95 GW. Es una locura. Si se hace la mitad, ya es mucho. Hay 24 GW en operación, me parece. Si se hace la mitad, son 70 gigas. El mercado eléctrico español son 35 GW enteros. O sea, yo creo que en el largo plazo la energía eléctrica aquí va a ser muy barata. Pero eso no lo podemos ver como algo malo, en el largo plazo nos darán rentabilidad a las empresas. Cambiará la legislación, algo harán, pues las empresas tendrán que ser rentables.

La reforma de mercado al final va buscando eso. Lleva hacia el PPA, ¿no? Es decir, intentar sacar del mercado diario energía para llevarla a contratos a largo plazo. Incluso la reforma del PVPC. También iba un poco en esa línea, intentando buscar garantías de precios.

Entiendo que a las eléctricas tradicionales a lo mejor les cambia mucho el esquema, pero bueno, es que esto es la ventaja de la tecnología, que es disruptiva, ¿no? Pues como... Como el Uber en el taxi, ¿no? La tecnología al final es buena para la gente, no es mala. Entonces que haya precios negativos a veces, bueno, pues sí, pero no te vas a poner a tirarte del balcón cuando consigues lo que buscabas. Si esto es lo que buscábamos.

¿Están teniendo problemas para conseguir nudos?

El mayor problema que hay hoy en día es la red en casi todos los países del mundo. No es un problema solo español. Lo que sí veo distinto en España y en Europa en general hay un problema importante entre el que opera la red y el productor, porque es el mismo. Entonces tú ves - a nosotros nos está pasando en Italia- por ejemplo, que tienes proyectos terminados nueve meses sin conectar y proyectos de Enel que terminan y se conectan. Pero claro, el que te conecta es Enel.Aquí pasa un poco lo mismo en la red eléctrica, ¿no?A nosotros todavía no nos ha pasado. Pero hay empresas que se quejan de lo mismo y es muy probable que pase.Para conseguir la conexión te tienes que conectar a Iberdrola, Naturgy o Endesa. Y esos tres son tus principales competidores. Salvo las plantas grandes que van a la red eléctrica. En nuestro caso sobre todo son plantas grandes las gran mayoría. Solo tenemos dos que van a distribución. O sea, a nosotros no nos ha pasado. Nos va a afecta pero espero que no sea una cosa dramática. Pero en Italia sí lo sufrimos.

¿En todos los proyectos utilizan paneles de Canadian Solar?

No todo, pero prácticamente siempre.

¿Cómo gestionan esa relación?

Son dos empresas independientes. ¿Recurrent Energy es mayor ahora mismo que Canadian Solar por valoración?El hijo es mayor que el padre. Pero fíjate, es que lo que le pasa a Canadian Solar es muy raro. Porque la salida a bolsa en China ahora mismo está cotizando en 4 billones y medio. O sea, más grande que nosotros, que nos han valorado en 2 y medio. Pero, sin embargo, Canadian Solar, que está por 2 y medio y está por 4 y medio, está tradeando a 1. Estas son las cosas que no tienen sentido. Pero ¿eso va a suponer algún cambio? A nosotros no. Si la matriz quiere levantar dinero, se diluye. Entonces, no lo hace, lo hago yo. No tiene mayor impacto que ese. Al final se gestiona como una empresa separada. Ahora, el consejero delegado de la otra división fue mi jefe y el que me contrató hace 15 años. Somos muy amigos. Aparte, las placas son muy buenas. Ahora ya no, cuando las cosas se ponen apretadas y tú te dedicas a vender proyectos, y hay sitios donde la rentabilidad te sale muy justa, mis directores generales te pelean hasta el céntimo. Estás perdiendo contigo mismo. Hay veces que les digo que aunque compres a mi competencia, la diferencia en ese precio te la vas a gastar en comprobar la calidad, mandar gente a la fábrica. Si hay un retraso del competidor, ¿a quién crees tú que va a ser el que más retrase? A mí, ¿no? Entonces, al final es que te sale mucho mejor ir con Canadian. Jamás hemos tenido un problema. En el COVID, estuve con los bancos, en Nueva York después de conectar la última planta de batería, y me decían que el único que habían financiado durante el COVID y que no se habían retrasado eran las nuestras. Canadian Solar nos dará algún mínimo de preferencia si la cosa se pone apretada para los envíos, ¿no? Otra ventaja de Recurrent Energy, es que puedes garantizar una relación con los suministradores, que no solo por volumen, porque además el cliente de Canadian Solar soy yo. Jamás hemos retrasado una planta, que no sea por permiso, o sea, si se nos han retrasado permisos.

¿Les está suponiendo algún problema la caída de precios de los paneles solares?

Los productores tiene una guerra ahora encarnizada. Eso hasta sorprende un poco. Estamos a diez céntimos. Casi te lo regalan. Ha llegado a un extremo donde ya no va más.

¿La entrada de BlackRock en el capital de Recurrent con un 20% puede tener algún tipo de disrupción por la operación de compra de GIP, accionista importante de Naturgy?

Espero que no. Todavía estamos en el proceso. Son cosas independientes. Además, nuestra operación es mucho más sencilla, más clara. Nosotros en España tenemos muy poquito. Pero bueno, compran en global. No debería ser un problema.

¿Cuándo esperan que esté aprobado, más o menos? ¿Tienen alguna idea?

Esperemos que sea en este mismo mes de mayo.