Iberdrola sale de Rumanía: vende 80 MW a Premier Energy

Iberdrola avanza en su plan de desinversiones de activos no estratégicos y ha llegado a un acuerdo con la empresa Premier Energy Group para vender su negocio renovable en Rumanía por 88 millones de euros. De esta forma, Premier Energy Group, a través de su filial rumana Premier Renewable Invest Co SRL, se ha hecho con el control del 100% de la sociedad eólica Dobrogea One, hasta ahora propiedad de Iberdrola.

Iberdrola vende los 80 MW eólicos que tenía en la región, con lo que ya deja de operar en el país. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales para este tipo de transacciones en Rumanía.

La compañía ha vendido más de 8.400 MW de ciclos combinados de gas en México por 5.700 millones de euros.

La compañía cerró también esta pasada semana la ampliación de su alianza con Norges y el acuerdo ya alcanza los 2.500 MW.

Iberdrola cerró en diciembre un acuerdo con Masdar para coinvertir 15.000 millones en eólica marina e hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y EEUU, tras el exitoso acuerdo anunciado en julio para coinvertir en el parque eólico marino Baltic Eagle.

En septiembre pasado se alió con GIC para la expansión de las redes de transporte en Brasil por 430 millones de euros.

Iberdrola y BP firmaron también en marzo una alianza estratégica para desplegar 11.700 puntos de carga rápida en España y Portugal, y lanzaron su empresa conjunta el pasado 1 de diciembre

La eléctrica y Mapfre han avanzando también en su alianza estratégica al incorporar 150 nuevos MW a través de una sociedad conjunta, que ya cuenta con 450 MW.