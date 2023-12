Al Meer (Masdar): "Abu Dhabi e Iberdrola extenderán su alianza a las subastas de eólica marina"

Husain Al Meer es el director global de eólica marina de Masdar y responsable del negocio en Reino Unido. El grupo inversor de Abu Dabi acaba de firmar un acuerdo de 15.000 millones con Iberdrola para invertir en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos en el desarrollo de proyectos de eólica marina e hidrógeno de la compañía española. El acuerdo de Iberdrola se suma así a otros tantos anunciados por Masdar durante la COP28 y que suponen una inversión de más de 90.000 millones hasta 2030. Masdar ha cerrado ya un acuerdo con Verbund para estudiar opciones de inversión en hidrógeno en España.

Masdar ha firmado un acuerdo con Iberdrola para invertir en varios mercados europeos y EEUU, ¿se puede extender a España?

Nuestra asociación estratégica con Iberdrola se centra en evaluar inversiones conjuntas en proyectos de energía eólica marina y de hidrógeno verde en muchos mercados y creemos que formará la base de una asociación que se fortalecerá en los próximos años. Si bien el foco actual está en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, seguimos abiertos a explorar oportunidades en España o cualquier otro mercado que se alinee con nuestro compromiso con los proyectos de energía sostenible.

La empresa española también tiene importantes desarrollos en Asia, ¿podría Masdar estar interesado en sumarse a ellos?

Aunque nuestro acuerdo actual se centra principalmente en la colaboración en Europa y Estados Unidos, Masdar explora constantemente oportunidades globales en energía renovable y tiene proyectos activos en Asia Central, el Sudeste Asiático y otros lugares. Siempre estamos abiertos a discutir cualquier proyecto que se alinee con nuestra visión de expandir la energía limpia en todo el mundo y ampliar aún más nuestras asociaciones con Iberdrola.

¿Qué espera del acuerdo alcanzado con Iberdrola?

Masdar pretende ampliar su cartera a 100 GW de proyectos de energía limpia en todo el mundo para 2030, y consideramos que las asociaciones son absolutamente fundamentales para el éxito de esta misión. La asociación con otros líderes globales como Iberdrola seguirá siendo importante, especialmente teniendo en cuenta lo alineadas que están nuestras visiones. Esperamos que esto sirva como una importante plataforma de lanzamiento para cumplir nuestros compromisos mutuos y ayudar a acelerar la transición energética global.

¿Puede Masdar entrar en el capital de Iberdrola?

Si bien invertimos en proyectos en todo el mundo, principalmente somos desarrolladores que buscan codesarrollar y operar proyectos; queremos trabajar juntos en empresas conjuntas, donde colaboramos activamente con nuestros socios clave. Ese sigue siendo nuestro enfoque.

¿Ha fijado un plazo para realizar la inversión de 15.000 millones?

El cronograma de inversión está sujeto a varios factores, incluido el desarrollo del proyecto, consideraciones regulatorias y la dinámica del mercado. Como socios comprometidos, Masdar e Iberdrola estamos dedicados a ejecutar inversiones alineadas con nuestros objetivos estratégicos y cronogramas de proyectos. Sin embargo, como sabemos, existe un importante sentido de urgencia en la misión de avanzar en la transición energética y trabajaremos incansablemente con nuestros socios de Iberdrola para no perder tiempo en esta misión.

¿Cuál de los proyectos eólicos marinos de Iberdrola consideras más interesante?

Consideramos que Iberdrola es un verdadero líder en tecnología eólica marina pionera y estamos encantados de que, tras el éxito continuo de nuestra inversión conjunta en el proyecto Baltic Eagle en Alemania, estemos explorando otra asociación clave en el proyecto East Anglia 3, en ambos casos se trata de proyectos que marcan un hito en el desarrollo de la capacidad eólica marina de Europa.

También debo decir que, como demuestra esta asociación, ya estamos mirando hacia el futuro y hacia cómo Masdar e Iberdrola pueden unir fuerzas en las próximas subastas. Por lo tanto, habrá muchos más proyectos interesantes que esperar en el futuro próximo.

¿Dónde ve el desarrollo del hidrógeno y qué proyectos está analizando?

No hay duda de que nos consideramos un actor clave en este espacio y tenemos grandes ambiciones: incluido el objetivo de producir un millón de toneladas de hidrógeno verde para 2030. Se trata de una inversión a largo plazo, pero creemos que para 2027 podemos lograr competitividad en costes y ayudar a convertir a los Emiratos Árabes Unidos en un verdadero centro global para el hidrógeno verde. En términos de proyectos, estamos explorando la oportunidad de proyectos en la región MENA en general, incluidos Arabia Saudita, Omán, Egipto y Marruecos, y estoy seguro de que veremos más avances en este frente en los próximos años.

La eólica marina está atravesando una crisis en su desarrollo, ¿cree que podría afectar al acuerdo?

Aunque la industria eólica marina puede enfrentar desafíos, confiamos en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. Nos sentimos alentados por las medidas adoptadas por los gobiernos. En particular, ha habido varias señales positivas enviadas por el Gobierno de Estados Unidos, así como por el gobierno del Reino Unido, incluido el aumento del precio de ejercicio de la energía eólica marina en el Reino Unido, que reconfirman que los Gobiernos están comprometidos con el sector. Estas señales positivas sirven como un catalizador importante para la aceleración de nuestro despliegue de capital; creo que eso es válido tanto para Iberdrola como para Masdar.