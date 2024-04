Magallanes Renovables apuesta por la energía de las mareas con su primer parque comercial

La firma Magallanes Renovables planea poner en marcha entre 2026 y 2027 su primer parque mareomotriz a escala comercial, que estará en aguas de Gales y que, aprovechando la energía que generan las mareas, tendrá capacidad para abastecer a 11.000 viviendas.

La fuerza gravitacional que ejercen la Luna y el Sol genera movimientos de grandes masas de agua de la Tierra, que hace que suba y baje el nivel del mar, lo que se denomina mareas. Esas masas de agua, cuando pasan por estrechos o islas, generan grandes corrientes en zonas como el estrecho de Gibraltar o las islas británicas.

Para aprovechar esas corrientes y generar con ellas energía, Magallanes Renovables, con sede en Redondela (Pontevedra), ha desarrollado durante quince años una tecnología, consistente en una plataforma flotante anclada al lecho marino, de la que cuelgan dos rotores, uno detrás de otro.

El consejero delegado de la empresa, Alejandro Marques de Magallanes, explica en una entrevista con EFE que, cuando la corriente pasa, que es prácticamente siempre -pues aunque cada seis horas cambia siempre hay una corriente- se genera energía.

En este sentido, destaca que las mareas son el único recurso renovable cien por cien predecible con 50 o 100 años de antelación, y se puede sabe en un momento dado y en un lugar determinado cuánta energía se va a producir.

Antes de acometer este primer proyecto comercial en Gales, Magallanes Renovables desarrolló durante cinco años un proyecto en pruebas en Escocia y recientemente logró en una subasta celebrada en el Reino Unido una tarifa que asegura una remuneración por parte del organismo rector de energía británico para la energía que produzca el parque que se instalará en Gales.

El Reino Unido ha creado dentro del sistema de subastas en el que se otorgan tarifas para otras tecnologías renovables una específica para la energía mareomotriz por primera vez en la historia, explica Marques de Magallanes, que señala que esa tarifa les garantiza la viabilidad económica y poder desarrollar el parque.

La tarifa funciona como un contrato a largo plazo para las empresas generadoras de energía renovable, a las que se garantiza un precio fijo por la electricidad producida.

En estos momentos, la mareomotriz es una tecnología más cara que otras, como ocurre siempre en los inicios, hasta que se amplía su implantación y se abaratan los costes.

Según Marques de Magallanes, en la subasta celebrada en el Reino Unido la tarifa a la que se ha llegado para la eólica de cimentación es de 206 libras/MWh y para la flotante de 245 libras/MWh, frente a las 360 libras/MWh de la mareomotriz, que, a tenor de estos datos, es actualmente tres veces más cara que la eólica marina de cimentación y un 50 % más cara que la flotante.

Un parque que producirá 27 GWh al año

El parque mareomotriz de Magallanes Renovables en Gales, que contará con esa tarifa de unos 360 libras/MWh, tendrá 6 plataformas de 1,5 megavatios (MW) -la potencia que tiene también la plataforma probada en Escocia-, con lo que totaliza 9 MW de potencia instalada,

La producción de cada una de las plataformas del parque mareomotriz es de unos 4.500 MWh al año, con lo que la producción total de este parque de 6 plataformas será de unos 27 gigavatios hora (GWh) al año.

La subestación del parque ya está construida y cuenta ya con cable para exportar energía a la red eléctrica nacional. Marques de Magallanes, que señala que seguramente a futuro amplíen este parque, afirma que su próximo objetivo será concurrir a subastas en Francia, país que va a poner una tarifa para energía mareomotriz en la zona del canal de La Mancha.

El potencial español

En España, donde dice que tendrán que esperar a que la regulación les permita hacer proyectos, señala que la zona del estrecho de Gibraltar tiene potencial para el desarrollo de la energía mareomotriz, aunque las máquinas tendrían que ser distintas a las de Reino Unido.

Explica que en Francia y el Reino Unido las aguas tienen una profundidad media, de unos 50 metros, y corrientes más intensas, mientras que en Gibraltar hay mucha más profundidad y corrientes menos intensas, con lo que habría que instalar plataformas con rotores muchos más grandes, aunque eso también les permitiría captar más energía.

En la zona de Barbate dice que han identificado áreas de explotación que no están afectadas ni por almadrabas, ni son zonas militares o de la Red Natura, pero desconocen la capacidad de red en esa zona y si tendría que actualizarse o no, por lo que no han seguido haciendo estudios.

Menor espacio

Respecto a la subida de los costes de las materias primas, Marques de Magallanes, indica que, al igual que a los proyectos eólicos, les afecta la subida del precio del acero en más de un 30% y, de hecho, las plataformas que están haciendo para el proyecto de Gales están costando más que la de Escocia, aunque la tarifa lograda les va a permitir desarrollar igualmente el proyecto.

Por otro lado, destaca que las instalaciones de energía mareomotriz ocupan menos espacio marino que las eólicas, pues se pueden instalar más juntas que los aerogeneradores, ya que la mayor densidad del agua respecto al viento hace que la recuperación del flujo sea mayor, y tienen muy poco impacto visual, pues lo que se ve fuera del agua sería como una batea.