Casi la mitad de los españoles nota los efectos de la sequía en su entorno

La falta de agua, que afecta con mayor o menor intensidad a toda España, no representa únicamente un problema serio para las comunidades que tienen en vigor restricciones en el consumo. El 46% de los españoles han experimentado esta escasez en su hogar o comunidad, según el informe Transformación circular y desarrollo sostenible en el consumo del agua en los hogares españoles y en la industria presentado por Women Action Sustainability (WAS) -la asociación de mujeres directivas cuyo objetivo es que la sostenibilidad esté presente en la alta dirección empresarial contando con talento femenino- junto a Bayer y BRITA.

El estudio también señala que cada español consume una media de 138 litros de agua por día, una cifra que supera el promedio de la Unión Europea fijado en 126 litros. Sin embargo, el 89% de los españoles reconoce estar muy concienciado con el problema que representa la escasez de agua y el 98% afirma implementar medidas de conservación en sus hogares como la reutilización, el uso de programas más eficientes en sus electrodomésticos, reducir el tiempo de las duchas o cerrar el grifo mientras no se utiliza, entre otras prácticas.

Asimismo, el documento analiza cómo la tensión hídrica localizada y las sequías prolongadas afectan a la agricultura, la industria y las comunidades: en toda la Unión Europea la escasez de agua proyecta su sombra sobre el 11% de la población afectando al 17% de su superficie terrestre. Este impacto influye significativamente en los costos de producción y la rentabilidad de los negocios en Europa, especialmente en industrias que requieren grandes cantidades de agua, ascendiendo a la cifra de 120.000 millones de euros anuales.

En este sentido, Mónica Chao, presidenta de WAS, recalca la necesidad de abordar el riesgo hídrico en Europa "con un enfoque holístico que considere las crecientes necesidades por usos industriales y agrícolas, combinados con usos urbanos o por los cambios en el clima". Según Chao, "las empresas deben adaptarse, colaborar y cumplir regulaciones para una gestión resiliente y sostenible del agua en todo el continente, para un futuro próspero y saludable".

El grupo de trabajo del agua WAS -encargado de elaborar el informe- ha denunciado la necesidad de una gestión integrada de los recursos hídricos que aplique los principios de la economía circular, profundizando en la situación de sequía prolongada que afecta al Sur de Europa en general y a España en particular. De esta forma, el informe subraya el desafío global que enfrenta el planeta ante la escasez de agua producida, entre otros factores, por la contaminación, el crecimiento poblacional y el cambio climático.

"El principal objetivo es proporcionar a las empresas y consumidores información práctica que inspire a una gestión proactiva de los riesgos hídricos, abordando la intersección matizada de los desafíos y oportunidades que enfrentamos en nuestra vida diaria", ha declarado Clare López-Wright, managing director de BRITA Iberia y socia de WAS.

Hoja de ruta para las pymes

Más allá del informe, expertos de diferentes compañías se han reunido en torno a la asociación con el objetivo de elaborar una hoja de ruta para que empresas y consumidores tengan la información necesaria para gestionar el riesgo asociado a la escasez del agua, dando a conocer las tendencias emergentes tanto a nivel doméstico como industrial.

Laura Diéguez, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad para Bayer y socia WAS pone como ejemplo algunas prácticas que está implementando la compañía para gestionar el riesgo: "Bayer ha desarrollado un sistema de cultivo para arroz que permite mejorar el uso de agua por kilogramo en un 25%", explica.