El Supremo admite un recurso de Hay Derecho sobre el nombramiento de Bacigalupo en la CNMV

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Fundación Hay Derecho contra la resolución de la Audiencia Nacional que inadmitía el recurso presentado por el nombramiento de Mariano Bacigalupo como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por falta de legitimación activa.

En noviembre de 2022 Hay Derecho interpuso dicho recurso contra el nombramiento del cónyuge de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como consejero de la CNMV, tras haber cesado en su cargo como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Para ser vocal de la CNMV se requiere ser persona "de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores". Para la fundación, en cuyo consejo asesor aparecen figuras como la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena o el ex secretario de estado de Energo y exdirectivo de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta, la experiencia profesional de Bacigalupo no parece demostrar dicha competencia. Además, el hecho de que estuviera próximo a finalizar su mandato en la CNMC, un organismo regulador con funciones no directamente relacionadas con las de la CNMV, reforzaba esta perspectiva, según Hay Derecho.

La Audiencia Nacional consideró entonces que la Fundación Hay Derecho carecía de legitimación activa para recurrir este nombramiento. Sin embargo, y tras el recurso contra el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo reconoció la legitimación activa de la Fundación Hay Derecho y estimó el recurso, sentando un precedente que puede contribuir a que también se acepte ahora la legitimación en este caso, y que finalmente la Audiencia Nacional deba resolver sobre el fondo del asunto. Es decir, que se pronuncie sobre si el nombramiento del consejero Bacigalupo es conforme a las exigencias legales.

En el patronato de la fundación aparecen Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación; Pelayo Primo de Rivera, vicepresidente o Ignacio Goma Lanzón, Jaime Carvajal, Ángel Bonet, José María Muñoz, Isabel Dutihl, Ignacio López Balcells.

Este diario se ha puesto hoy en contacto con Mariano Bacigalupo que aseguró que no tenía ningún comentario sobre este asunto.