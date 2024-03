El Gobierno se prepara para convocar los concursos de nudos para renovables y almacenamiento

El Ministerio de Transición Ecológica se prepara para dar por finalizada la moratoria tácita existente para nuevas renovables en España. El departamento de Teresa Ribera ha abierto una consulta para conocer el interés existente por los promotores de renovables para acceder a los futuros concursos de nueva capacidad de acceso en los cerca de 300 nudos existentes.

En junio de 2022, el Gobierno sometió a trámite de audiencia una propuesta de orden convocando el primer concurso de acceso en alguno de estos nudos reservados. No obstante, y puesto que entonces no se observaba un problema o un déficit de acceso a la red para el desarrollo de renovables, finalmente no fue aprobada la propuesta, explica el Ministerio.

Desde entonces no se habían dado pasos adicionales, ya que las condiciones para que pueda acordarse la celebración de estos concursos de capacidad se encuentran reguladas en el artículo 18 del citado Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

A los efectos de conocer si se cumplen estas condiciones, el artículo 20 establece que, el primer día hábil de cada mes, el operador del sistema -Red Eléctrica- deberá remitir a la Secretaría de Estado de Energía un informe en el que se ponga de manifiesto si hay nudos que cumplen los requisitos para la celebración de dicho concurso. Si el informe de REE pusiese de manifiesto que hay nudos que cumplen esos requisitos, la Secretaría de Estado de Energía podrá, en un plazo máximo de dos meses, celebrar un concurso de capacidad de acceso.



En el trámite de audiencia llevado a cabo, las asociaciones y promotores de nuevas plantas de generación renovable y almacenamiento, por diversos motivos consideraban más adecuados otros nudos diferentes de los contenidos en la propuesta de cara a la realización de una primera convocatoria de concursos de acceso.

Con el objetivo de lograr un mayor éxito en los concursos de acceso que conduzcan a la instalación de renovables y de almacenamiento, con carácter previo a la aprobación de un concurso de acceso, el departamento de Ribera ha considerado adecuado realizar una manifestación de interés que permita conocer ciertos detalles.

Con este objeto, se abre esta consulta previa para recabar:

1. En que nudos de entre los reservados los agentes están dispuestos a concursar y si el acceso a la capacidad tendría lugar a través de la red de transporte o de la red de distribución

2. Cuál es la tecnología o tecnologías con las que desean concursar al mismo.

3. Si desean o no presentar proyectos hibridados.

4. Si se trata de un nuevo proyecto o de una ampliación o hibridación de uno ya en servicio o con acceso concedido.

5. Si se trata de proyectos asociados a modalidades de autoconsumo.

6. Si se trata de proyectos de I+D+i.

7. Si el proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Esta manifestación de interés tiene por objeto realizar una prospección en cada uno de los nudos reservados para concurso de la disposición de los promotores a la instalación de plantas de generación y almacenamiento y conocer qué tecnologías instalarían. En ningún caso la participación en la misma otorgará derecho alguno ni puntuación adicional en la eventual celebración de un concurso de acceso.