Repsol valora la venta de su negocio de Noruega para centrarse en sus principales áreas de crecimiento

Una semana después de actualizar su plan estratégico y explicar a los mercados su intención de centrar la parte de su negocio de upstream en las principales áreas de crecimiento, de cara a la posible salida a bolsa a partir de 2026, Repsol está valorando la posibilidad de vender su negocio de exploración y producción en Noruega. Según publica Bloomberg, citando fuentes cercanas a esta operación, Repsol ya estaría trabajando con un asesor para analizar una posible venta de su negocio en el país del norte de Europa, que estaría valorado, según estas fuentes, en unos 1.000 millones de dólares.

La estrategia de Repsol es clara: hay que preparar el negocio de upstream (exploración y producción) en los próximos años para poder sacarlo a bolsa en 2026 o 2027 en la mejor de las condiciones. Como es lógico, la empresa quiere sacar el máximo partido a esta operación y conseguir la mejor valoración para sus accionistas en el momento en el que se lleve a cabo. Para ello la compañía quiere centrar sus esfuerzos en focalizarse en sus principales áreas de crecimiento en este negocio, y estos son Estados Unidos, México, Brasil y Libia, según publica la empresa en su nueva guía estratégica.

En este contexto, la venta de un negocio como el de Noruega, que no parece prioritario en este momento para la empresa, encajaría con la estrategia de centrar los esfuerzos en las áreas que más valor pueden añadir. Repsol Norge AS, la pata noruega de la empresa, no estaría dentro de estas regiones. Eso sí, el negocio produce cerca de 30.000 barriles diarios de petróleo, en campos como Yme, el principal para el negocio de la compañía en el país. La hipotética operación de venta de su negocio en Noruega estaría dando sus primeros pasos, pero es una posibilidad que la firma está valorando con un asesor.

çAsí, la especulación que publica la agencia encajaría con el plan que presentó la compañía la semana pasada, como también encajaría con el contexto de precios del petróleo que hay en este momento, si se tiene en cuenta que Repsol maneja un escenario central con un barril Brent en el entorno de 80 dólares este año, y en el entorno de los 70 dólares hasta 2017. De este modo, con un barril cotizando por encima de los 84 dólares en este momento, tendría sentido que Repsol busque posibles salidas a un negocio de producción como el de Noruega, ya que el entorno de precios sería propicio, de mantenerse, para una operación de este tipo.

Según los datos que publica Bloomberg, Repsol Norge alcanzó en 2022 márgenes de casi el 15%, con ingresos totales ese año de 1.240 millones de euros. Hay que tener en cuenta, eso sí, lo excepcional que fue el año 2022 por los altos precios en los que cotizó el petróleo, por lo que, en un año más normalizado, las cifras de ingresos probablemente quedarían por debajo de los de 2022.