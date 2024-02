Calderas y biometano, la descarbonización asequible y eficiente para la vivienda en España

Los gases renovables se presentan como la alternativa más viable y real para descarbonizar el parque de viviendas de España. Esta es una de las principales conclusiones del 'Observatorio realidades y bulos de la descarbonización de la vivienda: el caso de la calefacción de los hogares', organizado por elEconomista.es en colaboración con Sedigas, en el que se puso en valor el enorme potencial del biometano.

Este combustible renovable -que se obtiene a partir de los residuos- posee cualidades similares al gas natural y puede utilizarse en las calderas. "Es una solución técnicamente viable, madura y al alcance de todos los bolsillos", explicó Joan Batalla, presidente de la patronal de empresas gasistas durante el encuentro.

Galería fotográfica Observatorio Sedigás

Unos argumentos que también defendió Raúl Suárez, CEO de Nedgia, la distribuidora de gas natural del Grupo Naturgy. "La red de gas está preparada para el biometano. También lo están las calderas, así que las familias no tendrían que gastar más dinero para cambiar la tecnología energética de sus hogares".

El directivo recordó que España es el tercer país de la Unión Europa con mayor potencial de producción de biometano, con 163 TWh/año, equivalentes al 45% de la demanda anual de gas natural. En la actualidad, España cuenta con nueve plantas operativas de producción de biometano, lo que nos sitúa por detrás de otros países como Dinamarca o Francia, pioneros en despligue y consumo de este gas renovable.

Los expertos hicieron hincapié en que la Directiva Europea de Eficiencia Energética no prohíbe el uso de las calderas de gas y tampoco obliga a sustituirlas por bombas de calor. En cambio, la norma sí que limita cualquier tipo de subvención en el ámbito de la eficiencia energética para su adquisición. Desde Fegeca, la asociación de los fabricantes de generadores y emisores de calor, abogaron por utilizar la energía de manera inteligente, "sostenible" y trabajar con una visión "a largo plazo", decía su presidente Nicolás Klingenberg. Por su parte, Alejandro Catalán, coordinador general de Proyectos de hi! Real Estate, explicó que la transición energética tiene que hacerse "poco a poco", y puso en valor las ventajas de los sistemas híbridos.

Sedigas

España desempeña un papel fundamental para que Europa pueda lograr el objetivo de producción de 35.000 millones de metros cúbicos de biometano al año en 2030, tal y como se establece en REPowerEU.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, nuestro país tiene capacidad de producir 4.100 millones de metros cúbicos de biometano al año, que podrían reemplazar hasta el 13% de la demanda actual de gas. "Al ritmo al que vamos ahora, el biometano se confirma como una solución real a la descarbonización a precios competitivos", apuntó Joan Batalla, presidente de Sedigas, durante el encuentro.

Es destacable el hecho de que Bruselas incluyó por primera vez una mención específica al potencial español en biometano como palanca estratégica para la transformación de nuestro sistema energético y la descarbonización de nuestra economía.

Desde la patronal gasista consideran que sin la contribución solidaria de España, acorde con su potencial, la UE no logrará alcanzar esos 35 bcm en la fecha señalada. "De ahí nuestro empeño en que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presente una mayor ambición en cuanto a objetivos de producción de biometano", apuntó el responsable de la patronal.

Sedigas considera que este objetivo es fundamental para contribuir a apoyar la autonomía energética estratégica y los objetivos climáticos de Europa por diversos motivos. A saber: apoya la competitividad de las industrias intensivas en energía; evita la creación de nuevas dependencias respecto de materias primas críticas procedentes de fuera de la UE; y, entre otras cosas, ofrece la previsibilidad y la confianza que demandan los inversores para llevar a cabo la financiación de los proyecto.

En ese camino hacia la descarbonización del sector residencial, Batalla dejó claro que todas las tecnologías deberían tenerse en cuenta, y también puso especial énfasis en situar al usuario en el centro del proceso. "Los usuarios están cada vez más concienciados y apuestan por la descarbonización, pero hay que ofrecerles opciones que estén a su alcance, que se las puedan permitir económicamente y que tengan cabida en el espacio disponbile de la vivienda". Además, es necesario ofrecer una información real, veraz y rigurosa sobre las ventajas de las calderas de condensación y eliminar bulos sobre su futura prohibición.

En cuanto a la opción de sustituir las calderas de gas instaladas por bombas de calor, desde la patronal explicaron que supondría un coste económico de más de 200.000 millones de euros. Es decir, no sería una solución factible para descarbonizar el sector residencial y, además, conllevaría una inversión elevada en infraestructura eléctrica. En total, en España hay 11,1 millones de calderas instaladas (8,9 millones atmosféricas y los 2,2 millones de condensación).

Nedgia

Nedgia, distribuidora de gas del grupo Naturgy, trabaja desde hace años para descarbonizar el consumo residencial con el biometano. Se trata de un gas intercambiable por el gas natural clásico que puede distribuirse a través de la extensa infraestructura de gas natural del país, y que tiene las mismas aplicaciones que el gas en las viviendas, industrias o comercios.

"España tiene un potencial de producción de biometano de 163 TWh/año y produce de electricidad renovable 99 TWh/año. Es decir, el país puede producir más gas renovable que electricidad renovable", decía Suárez en el encuentro organizado por elEconomista.es. Con el potencial identificado para el biometano, España podría atender más de tres veces la demanda actual de gas natural de todo el sector residencial.

"Tenemos el potencial y tenemos la tecnología. Es mucho más barato generar gas renovable que electricidad renovable", dijo el directivo, quien insistió en la importancia de que la industria se esfuerce por llevar los gases renovables a las viviendas en lugar de pedir a las familias españolas que hagan un esfuerzo económico "innecesario" e "inasumible". Para impulsar el desarrollo del biometano en España, el consejero delegado de Nedgia pidió mecanismos de apoyo similares a los que ya existen en otros países del entorno.

Como ejemplo citó a Alemania, que tiene alrededor de 1.000 plantas de biometano; mientras que Francia cuenta con casi 1.000, y Dinamarca dispone del 30% de biometano en sus redes de distribución.

"Hay que incentivar el despegue de los gases renovables. El biometano es la gran oportunidad de España en la transición energética y tenemos que aprovecharlo. Técnica y económicamente es la opción factible y eficiente", apuntó.

En cuanto a la inyección de biometano que Nedgia está haciendo en la red, el directivo espera que este año se tripliquen los contratos firmados em 2023. Además, están en la senda de alcanzar los 30 TWh/año para 2030, lo que supone descarbonizar el 70% del consumo residencial en España con casi cero inversiones por parte de las familias y prácticamente ninguna inversión en la red.

Respecto al precio del biometano, que depende de diversos factores, Suárez destacó que el hecho de que sea un gas almacenable ayudará a que haya "estabilidad" en el mercado. "Es la única energía renovable que se almacena de forma natural, lo que supone una ventaja estratégica de país fundamenetal".

En cuanto a las múltiples ventajas que ofrece el gas renovable del biometano a los usuarios, Suárez destacó la flexibilidad, un hecho diferencial que genera valor para los propietarios de las viviendas.

Fegeca

Las empresas asociadas a Fegeca están firmemente comprometidas con el proceso de transformación energética que atraviesa Europa. Trabajan en la fabricación de tecnologías más eficientes energéticamente que contaminan menos. En ese proceso hacia la descarbonización, admiten que una de sus mayores preocupaciones es saber hacia dónde se dirige el mercado. "Necesitamos normativas claras que nos digan por dónde tenemos que ir, ya que las inversiones que se realizan son muy importantes", decía Nicolás Klingenberg durante el observatorio sobre las realidades y bulos de la descarbonización de la vivienda.

Klingenberg puso en valor el papel que juegan los gases renovables en el proceso de descarbonización del segmento residencial español. A su entender, es una de las soluciones "más razonables teniendo en cuenta que las redes son compatibles" y el enorme potencial que tiene España para producir biometano.

En este sentido, el experto pidió trabajar con visión a largo plazo y con sentido común: "Hay que preparar y modernizar el parque a las soluciones de futuro que van a llegar. Hagamos cosas justas, inversiones razonables y que permitan descarbonizar sin arruinar".

El responsable de Fegeca recordó que no todas las soluciones eficientes son aptas para todos los tipos de inmuebles. Como ejempló citó la complejidad que supone instalar una bomba de calor en una vivienda de altura. En España hay 7 millones de calderas instaladas y el 73% del parque de viviendas es de altura.

"No podemos forzar al parque a cambiar exclusivamente a una tecnología eléctrica. Requiere una inversión importantísima y no en todos los casos es viable por cuestión de espacio", advirtió.

Según sus estimaciones, instalar una bomba de calor supone un desembolso de entre 10.000 y 25.000 euros, mientras que un cambio de caldera se encuentra entre los 1.500 y 4.000 euros.

En cuanto a las subvenciones, considera que no son suficientes para activar el mercado. "Una subvención de 3.000 euros para cambiar una bomba de calor sobre una inversión de 15.000 euros no moviliza el mercado. El esfuerzo que hacen las familias sigue siendo grande", explicó.

Desde la asociación de los fabricantes de generadores y emisores de calor defienden que hay que sustituir el parque de calderas existentes por otras más modernas que utilicen combustibles renovables.

Además, pronostican que los sistemas híbridos de calefacción ganarán terreno en el mercado español en los próximos años. "Es una solución que permite descarbonizar y aumentar la eficiencia energética. Será una opción de futuro", explicaba el responsable de Fegeca. De hecho, recordó que muchos países del norte de Europa ya están apostando por el este sistema.

hi! Real Estate

Los sistemas híbridos de calefacción también proliferan en las viviendas como alternativa de consumo. En esencia, se trata de combinar la energía fósil con un sistema renovable, lo que permite ahorrar energía y reducir el gasto en calefacción.

Precisamente, desde la promotora hi! Real Estate apostaron por estos sistemas como camino hacia la descarbonización, aunque dejaron claro que el tipo de energía que se instale dependerá de factores como la ubicación de la vivienda, el clima, el presupuesto disponible o las necesidades energéticas específicas de cada hogar. "La transición tiene que hacerse poco a poco. No se puede quitar el gas de repente y hacerlo todo eléctrico. No estamos preparados para ello", decía Alejandro Catalán, coordinador general de Proyectos de la firma.

En concreto, el directivo explicó que en las viviendas de obra nueva se encuentra con el "problema" de que tiene que hacer peticiones de potencia a las compañías eléctricas, lo que les obliga a reforzar la red y asumir un sobrecoste.

En cuanto a las viviendas en altura, la solución que ofrecen a los clientes es instalar una bomba de calor o aerotermia centralizada. "Si lo hiciéramos de forma individualizada tendríamos que quitar un espacio muy grande en las viviendas y el coste sería mucho más alto".

"Nosotros pensamos que cada caso es único. Hay que analizar la tipología de la vivienda, la ubicación y otras características del inmueble. No nos podemos cerrar solo a un tipo de descarbonización, sino que apostamos por un sistema híbrido entre distintas tecnologías", añadía durante el encuentro. En cuanto al conocimiento que los usuarios tienen en materia de descarbonización, Catalán consideró que la mayoría están desinformados y desconocen las alternativas que ofrece el mercado.

"Los clientes son cada vez más exigentes. Ahora muchos se plantean instalar aerotermia en su casa, pero desconocen la existencia de otras alternativas que son igual de buenas". Catalán también constató que en los últimos años ha crecido la conciencia ambiental ciudadana en materia de sostenibilidad, y muchos clientes demandan viviendas más eficientes y verdes. "Antes los usuarios no tenían en cuenta la sostenibilidad, ahora sí que lo valoran".

hi! Real Estate ha sido una empresa pionera en llevar el gas renovable, concretamente el biometano, a sus promociones residenciales gracias a su alianza con Naturgy. Las primeras promociones que incluirán la conexión habilitada para el uso del gas renovable se ubicarán en la localidad de Barañain (Navarra). El acuerdo entre ambas compañías también incluye la posibilidad de llevar el gas renovable a las viviendas que la firma va a levantar en el futuro barrio de Los Berrocales (Madrid) y también a las viviendas que la compañía entrega anualmente.