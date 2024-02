Plenoil alerta del fraude del diésel y lo desvincula de los precios bajos

El consejero delegado de Plenoil, José Rodríguez de Arellano, ha cerrado el año 2023 con unas cifras excepcionales. La compañía ha pasado de facturar 325 millones en 2021 a más de 1.100 millones en 2023, lo que se traduce en la obtención de un beneficio récord en el último ejercicio. Este fuerte incremento viene avalado por un aumento del 40% de sus ventas que les han llevado a suministrar a sus clientes más de 970 millones de litros.

En 2023, la compañía abrió 68 nuevas estaciones, concentrando así casi la mitad de las nuevas aperturas de gasolineras en España en el último año. De este modo, Plenoil se erige como la empresa de distribución que más inauguraciones ha logrado realizar en nuestro país en un solo año y alcanza los 224 puntos de venta.

En los próximos doce meses, Plenoil pretende alcanzar las 300 gasolineras, empezar a operar en Portugal e impulsar el despliegue de cargadores de vehículos eléctricos en más del 75% de su red con la vista puesta en llegar a los 500 puntos de venta operativos en 2027.

Pese a estos planes, Rodríguez Arellano, advierte que los permisos para las instalaciones de estos puntos de recarga son muy lentos y que suponen ahora mismo un sobrecoste para los nuevos puntos de venta, ya que no existe demanda para los mismos.

Electrolinera low cost

Pese a esta situación, Plenoil quiere convertirse también en una electrolinera low cost para mantener la filosofía del negocio. En palabras de José Rodríguez de Arellano, CEO de Plenoil, "la entrada de Tensile Capital Management y Portobello Capital en nuestra compañía va a permitir acelerar nuestra expansión en España y Portugal".

Según explica Rodríguez de Arellano, su red de gasolineras automáticas se abastece de los principales operadores petrolíferos del país, lo que garantiza la máxima calidad del producto.

"Somos una compañía que operamos con una estructura de costes muy eficiente y eso nos permite vender más barato. No compramos a distribuidores. A nosotros no nos afecta la nueva norma porque así lo tenemos definido en nuestra política interna. No lo hacemos porque seamos mejores ni peores, sino porque creemos que puede haber algunas cosas que no nos gustan y como no somos capaces de discernir quién lo hace bien y quién no lo hace bien, pues hemos decidido no comprar, pero el problema está ahí".

Para el consejero delegado de Plenoil, "el fraude no tiene relación directa con el precio de venta", ya que explica puede haber operadores que "sigan vendiendo a un precio relativamente más elevado ganando mucho más dinero".

"Estamos en actividad muy complicada porque, con un 2% de margen, nosotros ya no podemos bajar más los precios y por lo tanto nos podemos encontrar con que hay otros competidores que puedan estar en ese producto extraño, y que se acerquen a nuestros precios cuando tienen una gasolinera tradicional", sostiene Rodríguez Arellano.

La compañía, además, se plantea seguir creciendo mediante el alquiler de terrenos de estaciones de servicio y quizá compras, pero cuenta ya con 200 estaciones de servicio en tramitación (170 en España y 30 en Portugal).