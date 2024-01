Pablo Abejas (Visalia): "Vamos a lanzar una tarifa plana de luz, gas, fibra y teléfono para clientes domésticos"

Visalia sigue avanzando para convertirse en uno de los 10 operadores más importantes del país. Febrero comenzará con dos grandes novedades: el lanzamiento de una tarifa plana de luz, gas, fibra y teléfono para clientes domésticos y su entrada en el mercado portugués. Pablo Abejas, CEO de Visalia, nos da todos los detalles en la siguiente entrevista.

Grupo Visalia ha unificado recientemente todo su negocio en una única marca única. ¿Cómo ha sido este cambio y qué beneficios les va a reportar?

Efectivamente, hemos fusionado todas las estructuras empresariales que teníamos (Watium, GasHogar, Syder, Doméstica, Visalia Solar y Visalia Renovables) en una sola marca, Visalia. En su día decidimos invertir en estas compañías, que estaban muy bien posicionadas, para avanzar hacia un tipo de cliente estable, largoplacista y con necesidades de todo tipo de suministros energéticos, que son las comunidades de propietarios y las pequeñas empresas. Era un cambio necesario. Queríamos que los clientes que tenían contratados sus suministros con nosotros (electricidad, gas, propano y gasóleo) y que en ese momento estábamos comercializando bajo marcas distintas, supieran que todas pertenecen a la misma compañía y, la mejor manera, era unificar el nombre. Ahora, nuestros clientes ven que el camión que les suministra el gasóleo o propano para encender la calefacción lleva el nombre de Visalia y cuando reciben las facturas de luz o gas también pone Visalia. Respecto al tema del gasóleo, nosotros distribuimos en Jaca y Huesca gasóleo de calefacción a zonas de montaña donde no llegan ni el gas ni el propano. Queremos expandir el negocio y estamos intentando llegar a un acuerdo con un operador de la zona. A día de hoy distribuimos 30 millones de litros de gasóleo de calefacción y el objetivo es acabar 2024 con 60 millones de litros.

¿Qué resultados ha tenido la compañía en 2023 y qué perspectivas tienen para 2024?

Veníamos de un 2022 excelente y el año 2023 ha sido como se preveía, es decir, nuestra cuenta de resultados se ajusta a la realidad del negocio. Gestionamos unos 2 TWh de energía que suministramos a más de 110.000 clientes de electricidad, gas y gasóleo. Esto nos da un EBITDA recurrente de entre 18 y 22 millones de euros y un resultado neto en torno a 12-14 millones. Respecto a las perspectivas para 2024, si 2023 ha sido un año de consolidación del negocio, este año tenemos que cumplir lo que espero que seamos, un grupo en crecimiento constante. Por eso, a partir del 1 de febrero, empezamos a suministrar luz y gas en Portugal de la mano de nuestro partner de referencia con la misma potencia y los mismos precios que en España. En principio no tendremos gasóleo, pero lo tendremos, porque nuestra finalidad es acercarnos al hogar. Nos hemos asociado con un partner que está muy relacionado con la telefonía, vamos a abrir una oficina en Lisboa y vamos a entrar en comunidades de propietarios y pequeñas empresas. En Portugal nos hemos acercado a Hyperion y a varios desarrolladores grandes que ya tienen pipeline y que necesitan cerrar acuerdos de medio, corto y largo plazo. Nuestra previsión es que el mercado portugués nos aporte este 2024 unos 50 millones de euros de facturación y nos deje unos 5 o 6 millones de margen.

Además de Portugal, ¿tienen el foco puesto en algún otro país?

Sí, pero aún no podemos desvelar nada.

¿Van a lanzar algún producto nuevo en España?

Sí, también en febrero. Vamos a lanzar una tarifa plana de luz, fibra, gas y teléfono para clientes domésticos. Sabemos que los usuarios quieren tener tranquilidad en el coste de la energía y las telecomunicaciones de sus casas, por eso les vamos a ofrecer un paquete completo que lo incluya todo. En el tema de la fibra hemos llegado a un acuerdo con un mayorista que nos da minutos, pero es Visalia quien factura y quien da el resto de cobertura. Evidentemente, el coste de esta tarifa plana dependerá del tipo de vivienda, ubicación geográfica, número de personas que la habiten, etc. La diferencia entre nuestra tarifa y el resto de tarifas planas que hay en el mercado es que todas tienen letra pequeña. La de Visalia no; es decir, el cliente va a pagar cada mes el mismo importe. No va a recibir más cobros por regularizaciones. Solo pedimos permanencia de un año. Con este producto buscamos acercarnos a un cliente más digital, en concreto a familias de al menos cuatro personas que buscan tranquilidad y tener un coste fijo de energía sin sobresaltos por la estacionalidad. Esperamos conseguir entre 15.000 y 20.000 clientes para llegar a 130.000.

La CNMC ha empezado a tomar medidas para facilitar los autoconsumos colectivos ¿En qué punto se encuentra este tema ahora mismo?

Gubernamental hablando, aún hay mucho por hacer. Yo estoy convencido de que nuestro modelo de autoconsumo es, básicamente, que si tú tienes una casa, nave o local cerca de un centro urbano (a dos kilómetros), yo te alquilo el tejado y asumo todo el coste. ¿Cuál es el verdadero problema? Que desde que yo monto la instalación hasta que consigo activarla, tardo doce meses. Esto es un disparate. He perdido un año y esta instalación no va a ser rentable hasta dentro de veinticuatro meses. Esto no es viable y no somos conscientes de lo importante que es. Las ciudades tienen que seguir creciendo y tenemos que tener calidad en las ciudades. Y para tener calidad, no queda más remedio que electrificarlas al máximo y, para eso, todos los tejados tienen que estar disponibles. En el caso de los parques, está pasando algo muy similar. Por eso, nuestro pipeline es pequeño e hiperatomizado, para que la regulación sea leve. Todos los parques de Visalia que tenemos en pipeline por un total de 104 megas (unos 70 parques) tienen menos de 5 megas y están localizados del centro hacia el sur del país en lugares como Granada, Toledo, Guadalajara, Murcia, Alicante, Cáceres…. Ya tenemos más de 35 megavatios con licencia pagada y estamos empezando a construir. Hemos comprado una pequeña instaladora para poder construirlos nosotros. Ya hemos levantado el capital en Reino Unido, con un fondo específico. Nos han dado 50 millones para que vayamos construyendo los parques. Nuestro plan es tener nuestra propia energía para nuestros clientes. España ya ha demostrado la capacidad que tiene para producir. Hace tres años estábamos a la cola de Europa y ahora somos los primeros. Creo que podemos cambiar el concepto de cómo se consume aquí. Creo que hay que meterle reserva de capacidad y almacenamiento y hacer un país diferente que sea altamente competitivo. Si tú tienes fuentes de energía renovable, inversión y almacenamiento, no necesitas más.

¿Para cuándo tienen previsto salir a bolsa?

De momento no tenemos claro ese camino porque viene un momento en que toda la inversión en renovables se va a ir al traste, cuando esté el mercado otra vez en cincuentas o sesentas. Y es que no sale a cuenta construir proyectos al precio que los estamos construyendo. Si tú no tienes clientes finales, lo de los PPAs no te da para sacar y pagar. Y va a haber mucho desarrollador que lo va a pasar mal. Partiendo de ese escenario, van a correr por comprar comercializadoras para conseguir clientes finales. Al tener una comercializadora que cuesta poco dinero, su proyecto sí va a ser viable. Y eso lo van a ir viendo. La pregunta sería, ¿me junto con una empresa más grande y salimos a bolsa o salimos y luego me uno a una empresa grande? Yo creo que el camino va a ir porque busquemos una alianza accionarial que nos permita ser parte de una multinacional. Creo que ese es el primer paso y luego acabaremos cotizando para capitalizar todo el valor. Lo que sí estamos buscando es un presentador para financiar la parte de crecimiento en proyectos de tejados y parques solares.