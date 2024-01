IFM reinvierte el dividendo de Naturgy y supera el 15% del capital

El fondo IFM sigue ganando posiciones en Naturgy. El vehículo australiano ha incrementado su posición y supera ya el 15% del capital, tal y como ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La firma se ha hecho con algo menos de cinco millones de acciones, lo que supone una inversión de 125 millones de euros y continúa así su camino hacia el 17% para alcanzar el segundo puesto en el consejo de administración de la gasista española. Habitualmente, el fondo suele reinvertir el dividendo que percibe de la compañía para seguir incrementando su posición en la misma.

IFM ha proseguido con su adquisición de títulos en Naturgy para poseer ahora un paquete de 145,534 millones de títulos, correspondiente a una participación del 15,01%, que a precios de mercado suponen ya 3.764 millones de euros.

La compra se produce en un momento de cambio, tras la adquisición de Global Infraestructure Partners (GIP) por parte de BlackRock. Este movimiento, no obstante, no se espera que genere ningun tipo de tensión en la compañía ya que el cambio de gestora no implicará modificaciones ni en los plazos ni en las tesis de inversión que hasta el momento había defendido el fondo estadounidense.

De hecho, BlackRock solo tiene previsto notificar la operación a Competencia en EEUU cumpliendo la Ley antimonopolio Hart-Scott-Rodino y la recepción de otras aprobaciones y autorizaciones reglamentarias.

Con este movimiento, el capital de Naturgy seguirá con Criteria, el hólding inversor de La Caixa, como principal accionista de Naturgy, con el 26,7% del capital, seguido de CVC con el 20,7%, GIP con el 20,6% y Sonatrach con el 4,1%.