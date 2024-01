EDP vende a China Three Gorges la distribuidora eléctrica de Macao

EDP ha llegado a un acuerdo para la venta de la participación del 50% de EDP en Energia Ásia Consultoria, Lda. ("Energia Ásia"), a China Three Gorges, por un importe total de 100 millones de euros. La operación está sujeta a los ajustes habituales hasta su finalización y se produce justo después de que la filial de renovables de la compañía portuguesa, EDPR, haya recomprado una cartera de renovables a la china en Polonia, Italia y Portugal.

Energia Ásia es propiedad al 50 % de EDP y ACE Asia Co. Ltd (filial de China Three Gorges) y su único activo es una participación del 21,2% en la Companhia de Electricidade de Macau, que actúa como concesionaria exclusiva de los servicios de transmisión, distribución y distribución de electricidad en Macao desde 1985.



Esta transacción permite a EDP reasignar capital a sus actividades principales y está plenamente en consonancia con el Plan de Negocio 2023-2026 de EDP.