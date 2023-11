Flesche (Statkraft): "España nunca ha sido un mercado fácil, pero invertimos a largo plazo"

Bárbara Flesche, vicepresidenta para Europa de Statkfrat, se incorporó a la compañía tras la adquisición de la alemana Solarcentury, en la que ocupaba el cargo de consejera delegada. La compañía acaba de cerrar ahora la mayor operación del año en renovables con la compra de Enerfin, filial de renovables de Elecnor, por 1.800 millones.

¿Qué ha motivado a Statkraft a invertir de nuevo en España?

Debemos considerar la adquisición de Enerfin desde una perspectiva global. Lo interesante de Enefin no son sólo las actividades españolas, aunque nos gusten, sino su cartera global y las personas que tienen en todo el mundo. Por lo tanto, encaja muy bien con la estrategia de Statkraft a nivel mundial.

Cuando hablamos de España, sí, es cierto, tenemos una cartera muy buena. Tenemos un gran equipo. Pero si nos fijamos en nuestra estrategia, 2020-2025 y 2025-2030, vamos a desplegar 2,5 GW respectivamente, para llegar casi a 4GW.

Tenemos realmente la ambición de convertirnos en uno de los principales actores energéticos europeos. Creemos que para lograrlo necesitamos tener un buen equipo. Necesitamos aprovechar al máximo nuestra competencia desde el punto de vista del desarrollo, de la adquisición y la construcción, pero aún más importante desde nuestro punto de vista de la gestión energética que necesitamos para tener en una cartera diversificada. Y la cartera de Enefin ya está en funcionamiento, pero también el pipeline que tienen así como las posibilidades de repotenciación, hibridación o la adición de almacenamiento.

Creemos que, en conjunto, será una cartera muy interesante dentro de un par de años, lo que nos permitirá una mejor combinación energética y, permítanme decir, la mejor gestión de activos en España.

¿Cuánto van a invertir para desarrollar esta cartera de proyectos?

Estamos buscando implementar algo así como 200 MW cada año. Así que la idea es tener una cartera en funcionamiento para 2030 de 2,5 GW. Esto nos da una entrega de casi 400 MW por año. Así que queremos invertir en ello unos cuantos miles de millones de euros.

¿Cree que España es un buen mercado para invertir en este momento? Tenemos algunos problemas con la canibalización de los precios

Creo que esta adquisición probablemente traerá algunas soluciones a este problema.

¿Pero están preocupados por esta situación?

Seamos muy claros. Somos, diría yo, muy conscientes de los desafíos que enfrentamos actualmente. Y España nunca ha sido realmente un mercado fácil, ¿verdad? Pero creo que lo que está claro es que no somos inversores a corto plazo.

Por tanto, Starkraft es un actor a largo plazo en el sector energético. Y no nos vemos como alguien que se está subiendo a una ola oportunista, que ahora está muy caliente y es muy agresiva.

Logramos buenos resultados en el mercado español cuando en los mejores momentos hace un par de años. Pero nos consideramos un inversor a largo plazo y un actor energético a largo plazo. Creo que todos estamos de acuerdo en que las energías renovables son la solución. Y, pero el mercado no surgirá de la noche a la mañana y los mercados tienen que estar preparados.

Por eso creo que estamos muy bien preparados para emprender el viaje y también para responder a todos los desafíos que vendrán. Pero estoy de acuerdo contigo. No será un viaje fácil.

¿La operación también les refuerza en Brasil?

Creo que tenemos oficinas en Florianópolis, en São Paulo, en Río. Estamos atendiendo todas las actividades. Ya tenemos más de un gigavatio en operación en Brasil, y en construcción, energía eólica e hidroeléctrica. Recientemente hemos realizado bastantes adquisiciones,

y con esta ahora estaremos entre los tres principales operadores de activos energéticos de Brasil. Así que tendremos algo así como 2 GW en funcionamiento.

¿Van a crecer más en Brasil?

En Brasil también tenemos bastantes gigavatios en proyecto. ?Brasil tiene sus propios, desafíos con los permisos. Como sabemos, la red en Brasil es un poco complicada. Así que tenemos que tener un enfoque muy prudente con el fin de realizar nuestros proyectos. Tenemos la ambición muy clara de crecer en todos estos países en los que estamos actualmente.

¿Cómo se va a llevar a cabo la integración de Enerfin?

No me gusta hablar de integración porque adquirimos la empresa no sólo porque nos gustan los activos, sino también porque nos gustan las personas y el equipo. Por tanto, es una empresa con mucha, mucha experiencia. Y hoy, por ejemplo, tuvimos un día completo de reuniones de gestión y ya les conocimos antes de firmarlo. Tienen gente estupenda. Ahora lo configuraremos y, como dije antes, firmamos el viernes y ahora necesitamos obtener cierta autorización regulatoria para implementarlo, por lo que el período de cierre tomará algunos meses. Durante este periodo entenderemos cómo podemos fusionar los diferentes equipos para crear una organización que realmente permita tener a las mejores personas y, ya sabes, reunirlas a todas y también estar mejor posicionadas para servir a nuestra estrategia y ser la mejor organización.

Supongo que no espera ningún problema regulatorio.

No. Realmente no creo que esto deba esperar algunos temas regulatorios. Al menos nuestros abogados están bastante seguros de que se trata más de un trámite.

¿Piensan en más adquisiciones?

Tenemos una posición muy fuerte. Estamos financiando todas nuestras actividades sólo con nuestro balance.

Ustedes son un importante jugador en los contratos a largo plazo (PPA), de hecho acaban de cerrar uno con Mondelez, pero la industria se queja de que no encuentra precios. Ahora les ofrecen en niveles de 50-60 euros y tienen la perspectiva de una fuerte bajada en los próximos años, ¿Cómo lo ve?

Eso también es un desafío para nosotros. Creo que para todos los participantes del mercado este momento es un poco incierto, tenemos que observar y comprender cuidadosamente la dinámica de los precios y lo que está sucediendo.