Ignacio Salcedo (CEO de Greening): "Deberíamos doblar la capitalización porque triplicaremos nuestro tamaño"

Greening se fundó en 2011 como spin off por tres estudiantes recién salidos de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Granada. Doce años después y tras su reciente salto al BME Growth, la compañía espera alcanzar los 100 millones de facturación. Su plan de negocio pasa por triplicar su tamaño en los próximos años para dar el salto al Mercado Continuo. Ignacio Salcedo, CEO y fundador de la compañía, explica a elEconomista.es todos los detalles de su estrategia.

¿Cómo fue salir a Bolsa justo en el momento en el que surge todo el problema de EiDF?

La CNMV suspende la cotización de EiDF un viernes y nosotros salíamos a bolsa el siguiente lunes. Lógicamente hubo llamadas. Sin embargo, confiamos mucho en nuestro proyecto porque somos muy diferentes de EiDF.

La acción salió a un precio de 4,9 euros, escaló hasta los 8 y ahora ha retrocedido ad 5,18 euros. ¿Qué creen que es lo que la está penalizando?

El tema de EiDF ha generado mucho temor y se ha metido a todo el sector fotovoltaico en el mismo paquete. Nosotros somos una compañía muy diferente a EiDF en cuanto a volumen, diversificación de mercados, auditor, etc. Tenemos constancia de muchos inversores que han salido y ahora están volviendo a entrar.

¿Cómo se reparte geográficamente su negocio?

El 70% de nuestras ventas vienen fuera de España y cerraremos el año con una aportación internacional del 50% de nuestro ebitda. En lo que a nuestra cartera de proyectos se refiere, de los 5 gigavatios que tenemos en desarrollo, sólo un 30% está en España. Entorno a un 40% se reparte en el resto de Europa [Italia, Alemania y Francia] y el 30% se encuentra en Norteamérica [Estados Unidos y México].

Las subvenciones de la ley antiinflación de EEUU están atrayendo una fuerte inversión renovable. ¿Ganarán fuerza en este mercado?

Sí. Llevamos un año y medio en Estados Unidos. Vamos a incrementar mucho nuestra cartera de proyectos en el país y, a finales de 2024, prevemos que será nuestro principal mercado a nivel mundial. De cara a 2025, más del 50% de nuestra cartera estará en el país.

¿Les está afectando el atasco administrativo que hay en España?

En España hay un problema con los trámites administrativos. En todos los países lo hay, pero aquí es flagrante que tardemos en tramitar cuatro años un proyecto. Aunque el atasco burocrático nos afecta, el impacto es menor por el tamaño de nuestra cartera en el país.

¿Qué objetivos se marcan?

Nuestro objetivo era acabar 2025 con 500 megavatios en operación, pero nos encaminamos a superarlos. Preveíamos terminar año con 100 MW fotovoltaicos, pero vamos a tener más. Nuestra estrategia conjuga con una futura ampliación de capital para el salto al Continuo en dos años. Para cumplir el plan de negocio a 2025 tendríamos que hacer una ampliación de capital apenas dilutiva, alrededor del 10%. Queremos triplicar el tamaño de la compañía por lo que deberíamos doblar nuestra capitalización. En los próximos años llegaremos a 30 millones de ebitda y tendremos un negocio de mucho recorrido. Además, creo que el mercado no nos está valorando.

¿Entrarán en otras tecnologías?

Ahora mismo trabajamos con energía fotovoltaica y el próximo año vamos a empezar con eólica. También estamos tramitando 20 plantas de biometano en España y nos estamos posicionando en Italia y Alemania. En esos países somos mucho más selectivos con los proyectos porque se trata de unos mercados mucho más maduros.

¿Y el almacenamiento?

Todavía no nos dan los números, pero estamos cerca. Salvo en Italia, donde hay mecanismos de capacidad, todavía no es viable económicamente. El capex sigue bajando y estamos cerca, aunque no todo lo que nos gustaría. Ahora mismo estamos haciendo pruebas. Por ejemplo, en una planta de 1 MW vamos a poner 500 kilovatios (kW) de almacenamiento por dos horas. Pero no es más que probar para estar preparados para cuando salgan los números.

¿Y qué metas se marcan en el negocio de comercialización?

Queremos tener 30.000 clientes al final de 2025, la mitad en España y la otra mitad en Italia y Alemania. Ya hemos comenzado a operar en Italia con la comercializadora y vamos a entrar en Alemania el próximo año.

¿Cómo van a financiar el plan de negocio?

Incorporamos 23 millones de capital. Ahora estamos levantando financiación en la modalidad un project finance (sin recurso al accionista) para los activos de generación en España, que cerraremos ahora y tendrá un plazo de 12 años. En México también estamos terminando de cerrar otra financiación a largo plazo.

¿Qué apalancamiento piensan que va a alcanzar la compañía?

Nosotros ahora mismo estamos en el entorno de dos veces ebitda, pero la realidad es que vamos a incrementar cuando cerremos esta financiación. Queremos estar en cuatro.

¿Qué rentabilidad es la que esperan sacar a los proyectos?

Dependiendo de la geografía. Por ejemplo, aquí en Europa estamos pidiéndole una TIR (Tasa Interna de Retorno) superior al 8,5%. Concretamente, intentamos situarnos entre el 9% y el 10%. En Estados Unidos le incrementamos un punto y medio más. Mientras que en México estamos yéndonos por encima de un 16,5%.

¿Piensan que el coste de capital se va a seguir incrementando todavía durante algún tiempo?

No, creo que ya ha llegado a un techo. Lo que sí va a haber es más restricción de acceso al capital. Los pequeños promotores que antes podían acceder a financiación lo van a tener más difícil.

¿Tienen empleados en el accionariado?

Ya son 89 empleados, de los 400 que tenemos en España, son accionistas. Hablamos de un 25% de la plantilla Es un gran honor porque lo que te está diciendo es que los trabajadores confían en la compañía.