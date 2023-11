Holaluz despedirá a 200 personas más por el freno de la instalación de placas solares

Después de admitir que sus planes de expansión no habían prosperado como auguraban debido al freno de la instalación de placas solares, Holaluz anuncia 200 despidos. La compañía inició el año con la expectativa de contratar hasta 750 personas, pero el parón en el autoconsumo ya propició que no solo no hubiera nuevas incorporaciones sino que se amortizaran 50 empleos. Ahora la firma va un paso más allá con el nuevo expediente de regulación de empleo.

Según informa la organización en un comunicado, las bajas se repartirán entre los equipos de instaladores, ventas y roles de soporte a las operaciones del negocio solar. La compañía sufre especialmente la caída de los ingresos debido a que hace un año decidió internalizar la figura de los instaladores de placas al comprobar que no le funcionaba a nivel comercial tenerlos subcontratados.

Por ello, el freno del sector impacta directamente en sus márgenes, pues los costes se mantienen fijos mientras desciende la actividad.

"Creemos firmemente que nuestro propósito es más válido y necesario que nunca y, con esta adaptación a la situación temporal del mercado, seremos capaces de mantener nuestra posición de fortaleza para que, cuando la coyuntura lo propicie, sigamos liderando la transición hacia un modelo energético 100% verde", señaló Carlota Pi, presidenta ejecutiva.

Así, estas 200 bajas se suman a las 50 que ya se habían producido a lo largo de 2023, como avanzó elEconomista.es. "No se renovaron algunos contratos temporales y se cerraron operaciones que habíamos abierto en algún lugar concreto", señaló Pi, preguntada por este medio.

El ajuste afecta al 30% del personal, un porcentaje idéntico al que anunció Solarprofit en septiembre, cuando anunció 300 despidos tras registrar pérdidas operativas de 10,7 millones de euros. La causa, la misma: la caída de las instalaciones de placas solares por la subida de los tipos de interés y la rebaja del precio de la electricidad.

Holaluz: dos 'profit warning' en un año

Y es que Holaluz ya ha tenido que revisar dos veces a la baja las expectativas comunicadas al mercado, algo que le ha penalizado en bolsa hasta caer por encima del 60% en lo que va de año. El pasado mes de abril, la empresa ya se vio obligada a recortar sus previsiones para 2023 y 2024. El Ebitda normalizado iba a caer desde los 32 millones de euros esperados en 2023 a entre 4 y 10 millones y desde los 80 millones augurados en 2024 a los 27 millones. Desde hace apenas dos semanas, la organización sostiene que para este año el Ebitda estará "entre 3 y 5 millones".

Sin embargo, el recorte para los dos próximos ejercicios es mayor. La compañía no comunica expectativas de ventas, pero sí admite que el Ebitda será de entre 19 y 24 millones para 2024 y de entre 27 y 32 millones de euros para 2025. Así, el negocio solar no será rentable hasta, como mínimo, finales de 2024, admite.

La buena noticia. En el tercer trimestre dejó de perder dinero. Los números rojos de 20,9 millones hasta junio se convirtieron en un resultado de -0,8 millones.