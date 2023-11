Bogas (Endesa) alerta de una "lucha encarnizada" entre tecnologías para liderar la energía limpia

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se ha incorporado a la Academia andaluza de Ciencias Sociales y Ambientales. Bogas ha defendido como tesis troncal en su discurso de ingreso en la institución que el planeta está "en un claro proceso de cambio en el que la energía eléctrica tendrá un rol determinante y será motor de desarrollo económico". "Estamos ante la década de la electrificación".

El propósito último en que se basa el camino a recorrer en los próximos años es el de que necesitamos "un modelo energético que garantice y preserve el capital ecológico, social y económico". "Si durante la década pasada el mantra fue el de la transformación digital, el de esta es la sostenibilidad. Y quien no haya avanzado en esa transformación y no sea sostenible, simplemente no existirá". En otras palabras: "No habrá rentabilidad sin sostenibilidad, y sin desarrollo sostenible, no hay futuro", sentenció Bogas.

El actual momento de Transición Energética, según el primer directivo de la compañía eléctrica, es un proceso de cambio basado en la innovación, que supone modificaciones de los hábitos de consumo y los comportamientos de las sociedades.

En su repaso histórico, Bogas glosó el desarrollo social que ha supuesto la Revolución Industrial pero poniendo también sobre la mesa los efectos que este crecimiento ha tenido sobre el medio ambiente: aumento de la temperatura global y amenaza para buena parte de nuestra biodiversidad. "El cambio climático ha dejado de ser un riesgo del futuro para convertirse en una amenaza del presente".

Junto a la emergencia climática, Bogas situó como aspectos clave de la evolución del sistema energético la seguridad de suministro (acentuada por la guerra en Ucrania) y la competitividad de esa energía para hacerla accesible a los clientes finales.

El umbral de aumento de temperatura crítico para el ecosistema planetario de 1,5º, respecto a la era preindustrial, se superará en 2040 según los últimos informes disponibles. "Es urgente, por tanto, incrementar la ambición y el camino no es otro que el abandono del uso de los combustibles fósiles en nuestro sistema energético: gas, carbón y petróleo". Es decir, avanzar hacia un New Green Deal.

Tras repasar las iniciativas legislativas y de planificación que buscan hacer realidad ese gran pacto verde en Europa y España, el directivo enfatizó: "Los relatos cruzados y la carrera de tecnologías aspirantes a hegemonizar el modelo de energía limpia va a ser intensa y la lucha, encarnizada".