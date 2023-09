Rousaud (Factorenergía): "Estamos preparados para salir a bolsa y posiblemente nos decidamos en 2024"

El consejero delegado de Factorenergia ha lanzado al mercado CreaEnergia, una nueva comercializadora digital que utiliza la Inteligencia Artificial Generativa. Un proyecto totalmente innovador para el que ha fichado a la televisiva Belén Esteban, que será la imagen y la voz de la nueva tarifa dirigida al cliente doméstico.

Acaba de lanzar al mercado español CreaEnergia, una nueva comercializadora con una tarifa de luz dirigida al cliente doméstico basada en Inteligencia Artificial ¿Cómo surgió la idea?

Hemos pasado un par de años con unos precios de la energía absolutamente disparados y llevábamos tiempo planteándonos qué podíamos hacer al respecto en un entorno tan complejo. En diciembre pasado leí una noticia sobre las aplicaciones de la compañía norteamericana OpenAI basadas en Inteligencia Artificial y fué entonces cuando surgió la idea de utilizar esta tecnología. Una idea que, finalmente, hemos materializado con el lanzamiento de una nueva comercializadora digital basada en el uso de la IA a la que hemos llamado CreaEnergia. Se trata de un proyecto completamente disruptivo e innovador, en el que el equipo de 50 personas de Data Analysis e IA que hemos creado, han trabajado estos meses explorando las potencialidades de la Inteligencia Artificial Generativa y de procesamiento de la voz para desarrollar un sistema que no solo reconozca y responda a las preguntas de los clientes, sino que lo haga con la voz, el tono y las expresiones de Belén Esteban, la famosa colaboradora de televisión con la que hemos establecido una alianza para que sea la imagen y voz de la tarifa. Todo esto ha supuesto un proceso complejo de grabación y modelado de voz, así como la integración de la voz en los sistemas. El resultado ha sido un Avatar Digital Inteligente, es decir, hemos creado una Belén Esteban virtual, una persona cercana, directa y clara, tal y como es ella, que guiará al cliente en el proceso de contratación y que responderá a todas las consultas que se le formulen -incluso aquellas que no estén relacionadas con la tarifa- de una manera creativa, fluida y natural en tiempo real.

¿Cuáles son las características de esta tarifa y qué resultados esperan obtener con este nuevo proyecto?

La nueva tarifa 'Belén Esteban' es una tarifa indexada a precio de coste más una pequeña cuota fija de gestión mensual de 5,89 euros. Es cien por cien renovable certificada por la CNMC. Está enfocada a cliente doméstico, ya que las pymes y grandes empresas tienen necesidades que no puedes derivar a la IA. Lo que nuestro sistema hace es una simulación. Pregunta al cliente su dirección y nosotros recurrimos al SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro) para saber su consumo, de manera que podemos llegar a simular, por ejemplo, la factura que el cliente hubiera tenido el último mes para que pueda comparar, porque si no sabe lo que paga, no sabe lo que puede ahorrar. CreaEnergia va a tener una app con multitud de funciones, a través de la que el cliente podrá consultar el detalle de todas sus facturas, pagar las que tenga pendientes, conocer sus consumos, consultar y modificar sus datos, consultar el precio de la energía para ajustar su consumo, etc. Como se trata de algo tan disruptivo, es muy difícil saber qué resultados vamos a tener. Esperamos que, al menos, generemos suficientes clientes como para recuperar los cerca de 1,2 millones de euros que vamos a invertir.

¿CreaEnergia pertenece a Factorenergia?

CreaEnergia forma parte del Grupo Factorenergia pero es una compañía independiente basada en un concepto distinto. La empresa se centra en tres puntales: digitalización, transparencia y sostenibilidad. La sostenibilidad la basamos tanto en la digitalización como en las energías renovables y la transparencia en tener una tarifa indexada que, en lugar de cobrar un porcentaje o un diferencial sobre el consumo, va a tener un coste fijo.

¿Esto lo van a hacer con generación propia?

Actualmente compramos unos 480 GW de GdOs, pero a veces resultan insuficientes y tenemos que ir al mercado a comprar. Tenemos proyectos de generación renovables propios, pero muchos están en greenfield, Concretamente, tenemos varios proyectos fotovoltaicos y uno eólico.

¿Van a extender esta iniciativa a otros países en los que Factorenegia está presente?

Esta tecnología nos puede servir en nuestro proceso de internacionalización. Hasta qué punto, pues depende. Hay países que pueden estar muy avanzados y otros menos.

Hace dos años Factorenergia estuvo a punto de dar el salto en bolsa, pero decidieron frenar su salida ¿Van a volver a intentarlo?

Efectivamente, estábamos preparados para salir al mercado continuo. De hecho, nos asesoraban Banco Santander, Solventis y Berenberg para debutar en el primer semestre de ese año, un proceso en el que nos gastamos cerca de dos millones de euros, pero en agosto de 2021 decidimos frenarlo porque el precio de la energía se disparó y no nos pareció el mejor momento. Está claro que es un proyecto que tenemos en la cabeza, pero estamos esperando. Que la empresa vaya a salir a bolsa es un objetivo que tenemos y que no descartamos y creemos que sería lo más deseable para la compañía. Posiblemente nos decidamos el año que viene. Los resultados de la empresa son buenos. El año pasado facturamos casi 1.000 millones de euros. Tuvimos un ebitda de 50 millones y repartimos 23 millones de dividendos. Tenemos volumen y tamaño para salir. La posición de la compañía es muy sólida estos momentos. No es una compañía endeudada.

¿El dinero de esta salida a bolsa, si se produce en 2024, es para invertir en los proyectos de generación o como retorno al accionista?

Nosotros tenemos tres puntos donde iría la inversión: uno de ellos sería desarrollar todos los proyectos de generación que tenemos en greenfield, otro sería el crecimiento inorgánico si surgen oportunidades de compra y el tercer punto sería la internacionalización, que muchas veces implica comprar pero siempre implica invertir. Actualmente estamos presentes en Portugal, un país donde nos está yendo muy bien, con cerca de 13.000 clientes. En México llevamos siete años. En este país la liberalización iba a una velocidad muy buena pero cuando López Obrador entró al poder la cosa se frenó y solo podemos suministrar a grandes empresas, pero cuando se abra más mercado tenemos la empresa preparada y clientes muy potentes. También estamos en Chile donde ya tenemos el primer cliente, hemos abierto un establecimiento permanente en Marruecos y también hemos entrado en Bulgaria donde vemos una oportunidad buenísima en autoconsumo, un nicho de negocio que, en el caso de España, no para de crecer y donde actualmente tenemos alrededor de 10.000 consumidores que son prosumers. Otras regiones que también queremos explorar son Colombia, Brasil y Bolivia, país este último donde puede haber una oportunidad con el gas. España va a tener el precio de la energía más barato de Europa y lo que hay que hacer es traer la demanda pero, para ello, hay que comunicarlo, hay que ir a los países, contactar con la industria y explicarlo. Si hubiera una interconexión fuerte con Europa, estos precios tan bajos no los tendríamos porque estaríamos exportando, pero el problema es que las líneas no dan. Lo que hay que hacer es atraer a la demanda porque es aquí donde está el recurso. Somos el país de la Unión Europea con mayor recurso solar.

¿Se han planteado alguna compra?

Las hicimos en su momento. En noviembre de 2021 compramos Enercoluz, una de las principales comercializadoras de Castilla y León. También compramos otra empresa en Valencia y, en Portugal, adquirimos una participación mayoritaria en la comercializadora lusa Enforcesco en 2019. El problema es que el volumen de deuda de alguna de estas empresas es muy elevado y no salen los números. Siempre hemos querido comprar. Pero no solo empresas que vayan mal, también empresas que van bien y que tengan un modelo de comercialización complementario al nuestro. En España no vemos muchas oportunidades interesantes. Es posible que nuestra incursión en Colombia sea a través de una compra.