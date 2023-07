El plan 'verde' más ambicioso de Europa es español... y podría ser demasiado arriesgado

Junto a dos buques de carga en Algeciras, dos monarcas europeos se reunieron para una empresa audaz y arriesgada. El rey Felipe VI de España y el rey Willem-Alexander de los Países Bajos inauguraron un nuevo corredor marítimo de amoniaco verde que puede cambiar para siempre el mapa energético. Esta infraestructura consiste en una forma de transportar hidrógeno y es un paso clave en los planes de España para convertirse en el centro de energía limpia del continente. Sin embargo, podría ser demasiado pronto para un plan tan ambicioso.

España está poniendo en encima de la mesa más de 18.000 millones de euros en inversiones para producir y distribuir hidrógeno generado a partir de energía renovable, lo que representa el esfuerzo más ambicioso de Europa hasta la fecha para implementar tecnologías para convertirse en el primer continente climáticamente neutro del mundo.

El enfoque del plan español asume que una vez que se crea la oferta, llegará la demanda pero no todos coinciden. Países como Francia y Alemania han comenzado a dar marcha atrás en partes del llamado Acuerdo Verde de la Unión Europea, que tiene como objetivo la producción de 10 millones de toneladas de hidrógeno limpio para 2030, a medida que el ambicioso plan se ve arrastrado a "guerras culturales" debido a las preocupaciones sobre los costes políticos y financieros.

Además de las incertidumbres, unas elecciones anticipadas el 23 de julio podrían marcar el comienzo de un nuevo gobierno menos dispuesto a gastar en el sector. Eso podría llevar a que se repita la historia del plan de Zapatero, con España lanzando de un programa de 2007 para subsidiar paneles fotovoltaicos después se saliera de control.

El plan más ambicioso de Europa

Los proyectos de España se extienden desde las costas del norte hasta el sur e incluyen la instalación de hidrógeno verde más grande de Europa en Puertollano. Calvera Hydrogen en Zaragoza contempla planes para construir equipos para generar y almacenar el combustible, incluso en estaciones de servicio para automóviles, autobuses y trenes. Con todo, España alberga casi uno de cada cinco proyectos estratégicos de hidrógeno en todo el mundo, solo por detrás de EEUU.

"España se encuentra en una posición única y privilegiada para convertirse en una especie de Arabia Saudita del hidrógeno verde", dijo Carlos Barrasa, vicepresidente de energías limpias de la refinería local Cepsa SA, que está invirtiendo 3.000 millones de euros en proyectos denominados Valle del Hidrógeno Verde de Andalucía y planea invertir más de 5.000 millones en toda España.

La última apuesta de Cepsa fue la apertura en Algeciras de la mayor planta de amoniaco verde del continente con una inversión de 1.000 millones de euros. Este fue el proyecto clave para el corredor marítimo de que conectará España con Europa y que contó con la presencia en su inauguración del monarca neerlandés y español, además de los ministros de energía de ambos países y la el presidente de la Junta de Andalucía.

"España se encuentra en una posición única y privilegiada para convertirse en una especie de Arabia Saudita del hidrógeno verde"

Por su parte, Iberdrola fue la que abrió la veda con la primera fábrica del continente, ubicada en Huelva y por la que pagó 750 millones de euros. La compañía eléctrica comunicó también la firma con Trammo del mayor acuerdo marco de amoniaco verde de Europa hasta la fecha, para la compraventa de hasta 100.000 toneladas anuales a partir de 2026. . Esta instalación estará vinculada a la construcción de 500 MW de nuevas energías renovables.

¿Por qué hidrógeno verde?

Fabricado con energía renovable que descompone las moléculas de agua, el hidrógeno verde se considera fundamental para alejarse de los combustibles fósiles. Es efectivamente un medio para almacenar energía del sol, el viento y el agua de una manera que puede transportarse a través de tuberías y barcos. Para evitar los peores impactos del calentamiento global, la Agencia Internacional de Energía Renovable estima que el hidrógeno verde debe aumentar a más de 500 millones de toneladas para 2050 desde las cifras actuales, inferiores a un millón.

Bendecida con las mejores condiciones de energía solar de Europa, España aspira a desempeñar un papel de liderazgo. El riesgo es que empuje demasiado lejos, demasiado rápido.

"Hay una secuencia en términos de lo que es lógico hacer", dijo Martin Lambert, jefe de investigación sobre hidrógeno en el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. "El primer paso es hacer todo lo posible para descarbonizar el sistema de energía localmente, luego producir hidrógeno a partir del excedente de energía renovable para usar localmente y luego pasar a las exportaciones".

El amoníaco es más sencillo de transportar, porque el gas se puede licuar fácilmente. El compuesto, que consta de moléculas de nitrógeno e hidrógeno, se considera "verde" si se fabrica con energía renovable. Por ello la idea de enviar energía limpia a través de barcos rumbo a Europa ha cogido fuerza. Pero el amoníaco es altamente tóxico, inflamable y corrosivo. Debido a los riesgos para la salud y el medio ambiente, requiere estrictos estándares de seguridad, según el Foro Marítimo Global sin fines de lucro. Eso limita el número de recipientes que se pueden utilizar.

El gasoducto con Alemania

Sin embargo, la columna vertebral de las ambiciones exportadoras de España es H2Med. El gasoducto de 2.500 millones de euros podría transportar 2 millones de toneladas de hidrógeno al año. El enlace submarino, que recibirá fondos de la UE, se extenderá desde Barcelona a Marsella y eventualmente podría conectarse a Alemania.

A medida que los enlaces de suministro y transporte de España toman forma, otros países todavía están muy por detrás. Menos del 10% de los cientos de proyectos anunciados en todo el mundo están realmente respaldados por capital comprometido, según el Hydrogen Council, un grupo de la industria. La firma de análisis Aurora Energy Research estima que solo el 1% de la tubería global está actualmente en construcción.

Los rezagados de Europa incluyen a Alemania, que no alcanza su objetivo de tener 10 teravatios de capacidad de hidrógeno para fines de la década. El hidrógeno verde puede costar más del doble de producir que la versión "gris", que se deriva de los combustibles fósiles. Mientras EEUU promueve la variante limpia con créditos fiscales para ayudar a cerrar esa brecha, el marco de políticas de Europa es más confuso y mientras que en España sigue habiendo 'nervios' al respecto de los próximos pasos.

"Ya tenemos muchos proyectos de hidrógeno verde en España y otros países, pero aún no sabemos cuál va a ser el apoyo para esos proyectos", dijo Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, con sede en Bilbao, en una llamada con analistas después de informar. ganancias del primer trimestre. "Tenemos que acelerar". Las primeras subastas piloto de la UE para apoyar a los productores a través de un precio fijo por kilogramo no se lanzarán antes de este otoño, y la regulación completa no llegará hasta 2028.

Con su energía eólica y solar barata, España está avanzando en lugares como Puertollano. A unos 240 kilómetros al sur de Madrid, Iberdrola ha construido el electrolizador industrial más grande de Europa, el costoso equipo necesario para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno.

Dentro de la modesta estructura cuadrada, 16 celdas contienen una membrana electrolítica de polímero, o PEM, como se conoce a la tecnología. La técnica naciente es más eficiente energéticamente que las versiones alcalinas, que generan hidrógeno utilizando hidróxido de potasio, comúnmente llamado potasa cáustica, según Maria Retuerto, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

La energía proviene de un campo cercano con 246.000 paneles solares. La instalación de 150 millones de euros puede suministrar 3.000 toneladas de hidrógeno al año. Si bien eso es solo alrededor del 9% del volumen necesario para una planta local que produce amoníaco para fertilizantes, es un caso de prueba importante para la tecnología. Iberdrola tiene como objetivo multiplicar por 10 su capacidad e invertir 3.000 millones de euros en su negocio de hidrógeno verde para 2030.

"Nuestra idea es que el consumidor final pueda comprar pan elaborado a través de una cadena de producción completamente verde", dijo Javier Plaza, director de la instalación. Sin embargo, España necesita alrededor de 300 instalaciones como la de Puertollano para satisfacer su propia demanda de hidrógeno verde antes de que pueda comenzar a enviar más allá de sus fronteras, según Javier Revuelta, director senior de Afry Management Consulting.

Otros países también apuntan al segmento, y la energía solar tiene desventajas en comparación con la energía eólica marina, que ofrece un mayor potencial de producción. Con ese fin, la empresa estadounidense Plug Power planea instalar una planta de hidrógeno en Finlandia, que tiene el beneficio adicional de estar más cerca de los centros de fabricación en el norte de Europa. "Aún está por verse si exportar desde España es la mejor opción", sentenció Revuelta.