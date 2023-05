"Reganosa y Enagás tenemos la idea de ir juntos a buscar oportunidades"

Reganosa inicia una nueva etapa. Emilio Bruquetas, director general de la compañía, está acometiendo un gran giro con el desembarco en renovables, posicionando a la compañía en los principales lugares de desarrollo de nuevas plantas de GNL (han trabajado en tres de las cinco que se preparan en Alemania) y cerrado el acuerdo con Enagás para entrar en la regasificadora de El Musel.

El consejero delegado de Enagás dice que están viendo más proyectos juntos. ¿En qué andan?

Ahora para ser claros estamos centrados en cerrar la operación de El Musel. Estamos dedicando todos los esfuerzos para acabarla cuanto antes y realmente va fantástico. Con Enagás estamos intercambiando las primeras cosas que podemos hacer juntos, con lo cual no es uno de esos proyectos en los que llevemos mucho tiempo trabajando. Nuestra forma de actuar es, primero, trabajamos de una manera muy callada, hacemos unos análisis técnicos potentes y una vez que lo contamos normalmente lo hacemos, salvo que se tuerzan mucho la cosas.

Imagino que están explorando opciones en el ámbito internacional.

La visión que tienes creo que es la correcta. En el marco del acuerdo nos hemos dado una estructura y creado un grupo en el que compartimos esas oportunidades y la idea es ir juntos. Hemos competido muchísimo en el pasado, como en Grecia por ejemplo, y creo que ahora se dan todas las condiciones para que en vez de competir, sumemos.

¿Es descabellada una fusión vistos los acuerdos a los que han llegado recientemente en El Musel?

Vamos a ver, Reganosa es una compañía industrial con socios que quieren que tenga un futuro y con una visión energética clara. Y yo creo que en las cosas que estamos haciendo a futuro tampoco son cosas cien por cien compatibles con la estrategia y con el negocio de Enagás, por eso no veo una operación corporativa más allá de la que acabamos de hacer, que creo que es una muy buena operación para el sistema, para nuestros accionistas y para que cada uno se dedique a lo que sabe hacer bien. Y, en este caso, que se mejore la penetración de los gases renovables. Creo que nosotros a El Musel podemos aportar mucho. No dejamos de ser líderes mundiales de operación de terminales para terceros y seguro que pronto estamos operando alguna otra.

La verdad es que cuando miras atrás, porque esto lo montamos en el 2015, hemos conseguido ya que nos llamen. Podemos aportar mucho y con esa voluntad vamos a El Musel. Invertimos 95 millones en esa terminal, con lo cual queremos que sea un proyecto de éxito y estoy seguro de que lo conseguiremos, pero no estamos trabajando en nada más allá y además, nuestra estrategia va por un sitio y la suya va por otra parte.

¿Y la opción de una desinversión del negocio del gas?

Bueno, nosotros no dejamos de tener un socio, que es la Xunta de Galicia, para el cual la planta es un activo importante en su comunidad. Con lo cual, hoy no estamos viendo ninguna desinversión. De hecho, no es parte del alcance de la operación.

¿En qué consiste la transformación de Reganosa?

Somos una compañía que tiene que creer en lo que hace. Hace cuatro años nos dimos cuenta que podíamos jugar un rol y ayudar en la transición energética. Nuestro primer gran cambio fue salir al extranjero, o sea, un momento en el que en España no podíamos crecer. Teníamos lo que era nuestro mundo, que eran las infraestructuras gasistas, topadas por ley. Entonces el primer gran cambio fue buscarnos las castañas fuera. Ahí aprendimos a ver muchos sistemas energéticos distintos y eso nos hizo pensar que podíamos jugar un papel. Empezamos a trabajar muy duro en todo lo que podíamos hacer en los nudos de transición justa. A partir de ahí desarrollamos una estrategia global. Estamos trabajando en proyectos de renovables. Estamos trabajando en proyectos de almacenamiento. Tenemos un proyecto presentado de un bombeo de 400 MW con EDP en As Pontes y estamos analizando otros proyectos de almacenamiento y de eólica offshore porque los vemos clave para la España decarbonizada.

La visión de Reganosa va mucho más allá y creo que la parte menos conocida es la de capacidades digitales. Llevamos más de 10 años invirtiendo en capacidades digitales. Tenemos nuestros propios sistemas de optimización y selección de sistemas energéticos y ahora los estamos ya aplicando a clientes concretos. Hemos dedicado muchísimo tiempo y ahora empieza a dar su retorno. A generar herramientas que nos permiten ver la energía de una forma completamente distinta tanto para un país, está en nuestro ADN de TSO, como con un cliente industrial que quiera que le hagamos un gemelo digital de todo su sistema energético, pues tenemos herramientas que lo hacen y eso lo estamos poniendo ahora en valor.

Entrar en eólica marina requiere un esfuerzo inversor muy grande, ¿lo harían solos?

Estamos muy acostumbrados a compartir los proyectos energéticos con terceros y en el offshore donde nosotros podemos aportar unas cosas, pero obviamente no tenemos una experiencia sobre esa tecnología, lo que buscamos son, como en todas las otras cosas que hacemos, socios de primer nivel a los que poder aportar y con los que colaborar. Buscamos participar dentro de alguno de los consorcios que se presentarán a las subastas.

¿Sería un socio financiero?

Nunca participamos como socio financiero en nada: codesarrollamos el proyecto. Dependiendo de nuestras capacidades hay cosas que podemos hacer y cosas que no, pero siempre nos incorporamos a los proyectos con la voluntad de aportar, de trabajar y de ser parte del proyecto. Como socio financiero tampoco nuestra realidad financiera no da para invertir como socios financieros. Nuestra realidad da para aprender, para trabajar, en una tecnología concreta y a partir de ahí crecer. Es lo que hicimos en gas. Aprendimos de una tecnología concreta y a partir de ahí la exportamos y exportamos el conocimiento. Pues ahora en otras.

En eólica y fotovoltaica imagino que sí tienen proyectos propios...

En eólica y fotovoltaica sí que tenemos proyectos propios, igual que en almacenamiento.