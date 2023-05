Iberdrola se pone a cien: la presa de Aldeadávila protagonista en Fast & Furious 10

Iberdrola se pone a cien y vuelve al mundo del cine. La presa de Aldeadávila se ha convertido de nuevo en uno de los grandes escenarios del séptimo arte. En esta ocasión, la compañía Universal Pictures ha elegido la instalación para la grabación de la décima entrega de Fast & Furious.

A su paso por la provincia de Salamanca, con más de medio siglo a sus espaldas, Aldeadávila cuenta con 140 metros de alto por 250 metros de ancho y es capaz de embalsar 115 hectómetros cúbicos en una superficie de 368 hectáreas, equivalente a casi 97 estadios como el Santiago Bernabéu.

Enclavada en el cañón del tramo inferior del río Duero en el Parque Natural de Arribes del Duero, ha sido también protagonista del rodaje de otras importantes producciones como la última saga de Terminator, Doctor Zhivago, ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española La Cabina, de Antonio Mercero.

Las secuencias rodadas en este paraje han contado con un relevante despliegue de medios tecnológicos de última generación, incluidos drones, helicópteros y cámaras de alta velocidad para la grabación de las escenas de más acción. En 2016, también se convirtió en protagonista de la campaña que Fujitsu lanzó bajo el lema The world is your workplace /El mundo es tu oficina.