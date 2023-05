Escrache eléctrico: un grupo ecologista irrumpe en los Premios de la Energía para reclamar "justicia climática"

Escrache eléctrico. Un grupo ecologista ha irrumpido esta mañana en la ceremonia de los XXXIII Premios de la Energía, organizada por el Club Español de la Energía, para reclamar "justicia climática". El evento contaba con la participación de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como representantes de las grandes figuras del sector energético en España.

El grupo, denominado Rebelión por el Clima, ha accedido al Hotel Intercontinental, en medio de la celebración, para denunciar la falta de actuación contra el cambio climático por parte del Gobierno y compañías del sector energético.

El grupo ecologista se define a sí mismo como una plataforma de acción no violenta frente a la crisis climática y ecológica. "La plataforma no impone ningún objetivo concreto ni ninguna táctica. 2020 Rebelión por el clima es un movimiento de movimientos de gran diversidad, sin portavoces ni capacidad de interlocución, cuyo principal propósito es coordinarse para la acción no violenta bajo el paraguas de la justicia climática", recogen en su web.