Competencia investiga a 35 comercializadoras por presunta manipulación del mercado eléctrico

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició el pasado 16 de mayo un expediente sancionador a 35 comercializadoras energéticas.

Entre estas comercializadoras se encuentran reconocidas firmas Holaluz; Feníe Energía;Cox Energía, que se acaba de adjudicar Abengoa en concurso; Eleia, comercializadora de Florentino Pérez.

La CNMC también investiga a Agri Energía, Aire Limpio, Alpex Iberica Energía; Alterna Operador Integral, Alumbra Corporación; Ausarta Prima; Cibeles Energía Century21 Go, CYE Energía, Eléctrica Sollerense; Energía Nufri; Enerplus Energía, Enercia Galega Mais, Estabanell Impulsa, Estrategias Eléctricas Integrales, Foener Energía, Gaolania Servicios, Globelight Energy, Goiener, IM3 Energía, Integración Europea Energía, Inteligencia para el Ahorro Energético, Neuroenergía Next Energía XXI, Potenzia Comercializadora, Renewable Ventures, SOM Energía, Swap Energía, The Yellow Energy,Tu Comercializadora de Energía Luz, Dos, Tres, Unión Electro-Industrial y Watio Wholesale.

Según han explicado varios medios, las compañías presuntamente se aprovecharon de la denominada excepción ibérica, el mecanismo que aprobó el Gobierno para rebajar los precios en el mercado mayorista eléctrico y abaratar la factura de la luz, para actuar de forma concertada para comprar electricidad a un precio favorable en el mercado español, para venderla después a un precio más alto en el mercado francés.

Fuentes del organismo regulador, sin embargo, explican a elEconomista.es que el expediente "aborda una cuestión técnica menor relacionada con el mercado eléctrico y no tiene que ver con el tope del gas de forma directa". El plazo máximo para resolver el expediente, de acuerdo con la normativa sectorial, es de 18 meses.