Santander, BBVA y Caixabank entran el mayor project finance de la historia

Venture Global LNG se lanza a la construcción de la segunda fase de la planta de GNL de Plaquemines. La compañía acaba de anunciar su decisión final de inversión y el cierre de una financiación histórica de 7.800 millones de euros para un project finance que asciende a 21.000 millones para todo el proyecto, lo que lo convierte en el mayor realizado hasta el momento, según indica la compañía.

ING, Santander, Mizuho, Scotia y MUFG han actuado como bancos principales de Venture Global en la operación. Latham & Watkins actuó como asesor de Venture Global y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor de la banca en esta operación.

El grupo de prestamistas incluye una notable presencia española, ya que participarán, tal y como indica Energy Intelligence, BBVA, Santander y Caixabank, junto con Bank of America, Bank of China, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC Standard, ING, J.P. Morgan Chase, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia, Wells Fargo Bank, National Bank of Canada, KfW Ipex-Bank, Helaba, DZ Bank y Regions Bank.

Plaquemines LNG ha recibido todos los permisos necesarios, incluyendo la autorización de la FERC y la autorización de exportación no-FTA del Departamento de Energía de EE.UU., que permite exportar hasta 1.240 billones de pies cúbicos (Bcf) al año de gas (3,4 Bcf/día) durante un periodo de 25 años.

Entre los clientes de la segunda fase de Plaquemines LNG figuran ExxonMobil, Chevron, EnBW, New Fortress Energy, China Gas, Petronas y Excelerate Energy.

La comercialización de la tercera instalación de la empresa, CP2 LNG, ya está en marcha, y CP2 LNG ha firmado acuerdos de suministro de gas natural con Exxon Mobil, Chevron, EnBW, INPEX, China Gas y New Fortress Energy.

Contrato con Repsol

Repsol y Venture Global LNG cerraron el 21 de enero de 2022 un contrato de compra de gas natural a la española. La petrolera le venderá a la estadounidense alrededor de 1,5 bcm de gas durante los próximos tres años (18,25 bcf de gas por año) para exportación. Según el resumen de dicho contrato, al que tuvo acceso elEconomista.es, la petrolera suministrará desde 2024 hasta 2027 a la futura planta.

"Venture Global se enorgullece de anunciar una Decisión Final de Inversión (FID) positiva para la fase dos de Plaquemines LNG, menos de 10 meses después de sancionar la fase uno", dijo Mike Sabel, CEO de Venture Global LNG.

"La continua capacidad de nuestra empresa para comercializar, obtener financiación y construir nuestros proyectos en un mercado extremadamente competitivo es un testimonio de la probada trayectoria de disciplina y ejecución de nuestro equipo. Me gustaría dar las gracias a nuestros clientes, prestamistas, asesores, socios constructores y socios locales en Luisiana por su continuo apoyo. Nuestro equipo seguirá cumpliendo nuestra misión de aportar más GNL estadounidense limpio y de bajo coste al mercado mundial en los próximos años para apoyar la demanda mundial de energía, en rápido crecimiento".

