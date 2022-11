Según Fernández Vara la región está en las mejores condiciones para atraer inversiones

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este viernes que en Extremadura se están dando las condiciones necesarias, que tienen que ver con la planificación eléctrica, con las conexiones de hidrógeno y con la producción de energías renovables, para atraer proyectos industriales que transformen la región.

De esta manera, ha señalado que "las empresas que vienen a Extremadura no lo hacen para hacernos un favor, lo hacen porque se está desarrollando un trabajo que a las empresas les beneficia y les viene bien".

En este sentido, ha defendido "la importancia que tienen las conexiones para estos proyectos, no solo las que se dan por tren o carretera, si no el concepto de corredor como elemento capaz de comunicar todos los territorios de la Península Ibérica de manera complementaria".

En este contexto, el presidente autonómico ha recordado que hay dos elementos básicos para que esta revolución sea posible: las conexiones energéticas y la disponibilidad de agua.

Así, ha destacado que desde que se aprobó la Planificación Energética para España, "en Extremadura tenemos 10.000 megavatios disponibles para fotovoltaica y eólica y 12.000 megavatios disponibles para termosolar y biomasa, que están disponibles para que haya industrias que puedan tener al lado plantas que le suministren la energía y que puedan, además, verter a la red el excedente. Ahí es donde está la clave, ese es realmente el hecho diferencial", ha aseverado.

También ha destacado la importancia del agua, que es un bien escaso, y que va a ser fundamental para grandes proyectos como la Gigafactoría de Navalmoral de Mata.

Conducciones de hidrógeno

Además, Fernández Vara ha remarcado que "tenemos que estar sí o sí en las nuevas conexiones de hidrógeno que haya en España porque donde no haya posibilidad de darle salida al hidrógeno, no habrá plantas de producción y no habrá industrias".

El presidente extremeño ha recordado que este es un tiempo de oportunidades para la región porque "estamos en condiciones de competir con toda nuestra capacidad, siendo respetuosos con el medio ambiente y con un comportamiento ético compatible con el cambio climático que permita a los extremeños y a las extremeñas desarrollar aquí sus proyectos de vida y de familia", ha manifestado.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en Plasencia en la inauguración del encuentro 'La Logística del Oeste Ibérico', organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres. Al acto también ha asistido el secretario general de Presidencia, Fernando Blanco.