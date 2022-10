Gautam Adani centra sus objetivos en Europa: planea exportar hidrógeno verde desde Marruecos

Gautam Adani es uno de los grandes nombres de 2022. En lo que va de año, la cuarta mayor fortuna del mundo, con un patrimonio estimado de 124.000 millones de dólares, lleva acumuladas unas ganancias de 47.600 millones, siendo el único multimillonario del top-10 en no registrar pérdidas.

Este empresario indio, dueño del conglomerado Adani Group, ha amasado gran parte de su fortuna gracias al carbón. Pero, como en todos los ámbitos, los tiempos cambian y por eso Gautam Adani ha centrado sus esfuerzos en la energía limpia. Tanto que en una de sus tantas conferencias llegó a asegurar que planea invertir hasta 70.000 millones de dólares en proyectos de energía renovable para 2030.

Adani tiene como objetivo hacer de su imperio el mayor productor mundial de energía limpia para finales de la década, aunque continúa realizando importantes inversiones en combustibles fósiles. La cuarta mayor fortuna del mundo se está focalizando, en gran medida, en el desarrollo de un sector de hidrógeno verde. En este sentido, considera que el combustible de cero emisiones es clave para permitir la descarbonización de la industria pesada en India y en el extranjero.

Y, posiblemente, el primer episodio de Adani en el extranjero le va a llevar a Europa a través de Marruecos, el país en el que Adani pretende iniciar su proyecto de energía verde. Su conglomerado considera muy seriamente construir plantas de generación eólica y solar en la nación del norte de África, además de instalaciones para producir hidrógeno verde para su exportación, según informa Bloomberg. Con todo esto, el proyecto de Adani podría alcanzar los 10 millones de gigavatios, aunque se entregaría en dos fases de 5.

Para poder llevar a cabo este proyecto de energía limpia a Europa se necesitarán unos cuantos años. En concreto podrían ser más de cuatro, ya que ese es el tiempo que se prevé que tardará en construirse un plan de hidrógeno verde de 4GW en Arabia Saudí. Pero no pasarían nunca de los ocho años, puesto que el objetivo de inversión de Adani, según sus propias palabras, no sobrepasará 2030.

Los países del norte de África y alguna parte de Oriente Medio se identifican cada vez más como posibles centros importantes de hidrógeno verde debido a su abundante viento y luz solar, aparte de su proximidad con mercados de exportación clave, incluida Europa.

