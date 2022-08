Las reservas de gas de las cuatro grandes economías superan el objetivo europeo dos meses antes de lo previsto

Europa afronta la interrupción temporal del suministro de gas ruso con los deberes hechos. Sus reservas de gas ya superan el 80% de su capacidad dos meses antes de los establecido por Bruselas. Hablamos de un 15% más que el año pasado en las mismas fechas, cuando con 774,4 teravatios hora (TWh) los depósitos de gas se encontraban por debajo de un 67% de su capacidad.

Las principales economías de Europa ya superan el objetivo marcado por Europa. Francia tiene las reservas al 91,54%, Alemania al 83,65% e Italia al 81,93%. En este sentido, España es el octavo país del Viejo Continente con unos niveles más altos. Las infraestructuras del operador del sistema provisionan en estos momentos 29,74 TWh de gas, un 84,37% de su capacidad total de almacenaje. Se trata de casi un 8% del consumo nacional de gas en 2021.

La capacidad de almacenamiento subterráneo total de la Unión Europea es de 1.100 TWh. No obstante, el 73% de las reservas de gas del bloque se concentra en cinco Estados miembros: Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Austria. Estos dos últimos no cumplen todavía no cumplen el requisito del bloque comunitario, pues sus depósitos de gas están al 77% de su capacidad de almacenaje.

Concretamente, el reglamento sobre reservas estratégicas, que se aprobó en junio, establece un umbral mínimo de almacenamiento del 80% antes de noviembre y del 90% en los años siguientes hasta 2026. Además, establece un nivel de reserva del 85% este mismo año.

Cierre del Nord Stream I

Tal y como estaba previsto, gigante gasista ruso Gazprom ya ha interrumpido los flujos de gas del gasoducto que conecta con Alemania. Ha cortado el suministro desde las 4:00 horas (3:00 hora peninsular en España) de este miércoles y durante tres días el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. El motivo, según la rusa, responde problemas de mantenimiento. Concretamente, "al servicio técnico de la única instalación de bombeo en funcionamiento".

El suministro no se reanudará hasta las 4:00 horas (hora local) del 3 de septiembre, según los detalles publicados este martes y recogidos por las agencias de noticias oficiales rusas.

Europa teme que el Nord Stream no vuelva a funcionar como estaba previsto tras las obras, ya que el suministro se reanudó a niveles muy bajos la última vez que se cerró por este motivo. De hecho, las autoridades europeas ya han avisado a los Estados miembro de que se preparen para un posible interrupción definitiva.

Pese a ello, Gazprom asegura que una vez concluidos los trabajos el flujo de gas se retomará los últimos niveles, de 33 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 20% de la capacidad efectiva.