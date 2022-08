El Gobierno saca adelante el decreto de ahorro energético con el apoyo de sus socios de investidura

El Gobierno consigue sacar adelante el decreto energético, con un el respalde de sus socios de investidura: PNV, ERC, Bildu y grupos del Gobierno de coalición. En total, la votación ha finalizado con 187 votos a favor, 161 en contra y una abstención.

Para lograr su convalidación en la Cámara Baja con los votos en contra de los principales partidos de oposición (PP, Cs y Vox), Sánchez se ha comprometido a realizar cambios en el texto con sus socios parlamentarios. Se tramitará como proyecto de ley de forma acelerada.

EH Bildu, que ha dado su apoyo a los de Sánchez, ha anunciado un pacto con el Gobierno que se revisarán al alza los objetivos de cambio climático en 2023, así como su compromiso de estudiar y planificar estrategias a medio y largo plazo para transformar modelos de producción y hábitos de consumo que prioricen las energías renovables. No obstante, ha criticado la falta de diálogo con las comunidades autónomas para la elaboración del texto.

Pese a dar su "sí", el PNV ha insistido en que no respalda que el decreto sea tramitado como proyecto de ley, pues asegura que las medidas contempladas deben aplicarse de manera inmediata y urgente dado el contexto actual. Eso sí, el grupo vasco también ha criticado la falta de consenso y que les ponga, "una vez más", en la tesitura de tener que elegir entre "el todo o la nada". "Es difícil votar no por el paquete de ayudas que contiene y por el cumplimiento de los objetivos marcados por Europa", ha resaltado Idoia Sagastizabal.

Oposición

El PP ha mantenido su "no" al texto. "Desde que conocimos las medidas, tuvimos claro que no las podíamos aprobar, pero que estábamos dispuestos a negociar con el Gobierno medidas de ahorro serias", ha asegurado la portavoz del grupo en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, quien criticó su partido no haya recibido "ni una sola llamada" para la negociación de las medidas.

La secretaria general de PP ha cuestionado que para Europa las medidas son recomendaciones, mientras que en España lo que trae son "imposiciones que se pueden llevar por delante a muchos autónomos y pymes" debido a su régimen sancionador. "Sus políticas no son soluciones, son parches que tienen consecuencias a medio y largo plazo", ha reprochado.

Santiago Abascal incluso ha asegurado, durante la jornada de hoy, que Vox recurrirá en el Tribunal Constitucional el decreto de ahorra, una medida que también anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a principios de este mes.

Principales medidas energéticas

El objetivo del decreto energético es reducir el consumo energético, en línea con las recomendaciones de Bruselas, para hacer frente a la escalada de los precios de la energía y a la dependencia del suministro ruso. Sin embargo, también incluye disposiciones como becas complementarias o ayudas al transporte que nada tienen que ver con esto. Precisamente, esta "mezcla" de asuntos ha sido una de las principales críticas de otros grupos parlamentarios, que incluso han tachado al Gobierno de "chantajista".

En materia energética, la medida más polémica es la limitación de la temperatura de los termostatos en los inmuebles de las administraciones públicas, los establecimientos comerciales, los espacios culturales o las infraestructuras destinadas al transporte de personas (con excepciones en función de la actividad). Concretamente, el aire acondicionado no podrá bajar de los 27 grados en verano y la calefacción no subirá de los 19 en invierno.

Asimismo, los locales deben informar en carteles o pantallas de forma visible de la temperatura en cada momento, antes del 30 de septiembre tendrán que disponer de sistemas de cierre para que las puertas que dan a la calle no estén abiertas de forma permanente y aquellos inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022.

El texto introduce medidas para agilizar las tramitaciones de las redes e infraestructuras y potenciar el almacenamiento y el autoconsumo. También promueve la sustitución de gas natural por gases renovables al facilitar su inyección en la red de gasoductos.