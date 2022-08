Nord Stream dejará de bombear gas durante tres días

Nueva parada en el bombeo de gas del Nord Stream. El gigante gasístico ruso Gazprom anunció a última hora de la tarde de ayer viernes que el próximo 31 de agosto detendrá durante tres días el bombeo de gas a Alemania para llevar a cabo el servicio técnico de la única instalación de bombeo en funcionamiento.

"El 31 de agosto de 2022 el Trent 60, único equipo de bombeo operativo, se detendrá durante tres días para llevar a cabo labores de servicio técnico y mantenimiento rutinario", informó la empresa rusa en su canal de Telegram, su principal medio de comunicación desde la invasión de Ucrania por parte de su país.

Clave para Alemania

Alemania confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna, después de que otro proyecto alternativo, el 'Nord Stream 2', haya quedado aparcado por el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania el pasado mes de febrero.

El Gobierno de Olaf Scholz rechazó ayer que se pueda aprobar una exención temporal para revivir el Nord Stream 2, apenas unas horas después de que lo sugiriese un líder de los liberales, Wolfgang Kubicki.

El vicepresidente del Parlamento alemán había declarado la apertura del Nord Stream como una prioridad para el Gobierno alemán para "evitar que el país se quede sin combustible, sin importar que Putin esté o no en el poder". "Tenemos que abrir el 'Nord Stream 2' cuanto antes para rellenar nuestros depósitos de gas para el invierno", ha hecho saber Kubicki, quien también es miembro del PLD. "No veo razón alguna para no hacerlo", ha manifestado en entrevista al conglomerado alemán de medios de comunicación RND. La petición de Kubicki fue duramente criticada por el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, que recomendó a Alemania que no se convierta en un "adicto" al gas ruso.