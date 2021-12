Cepsa y Endesa se alían para instalar una red de recarga ultrarrápida

Cepsa y Endesa acaban de dar un paso al frente y han firmado una alianza pionera que ayudará a acelerar la transición energética en España y Portugal. Philippe Boisseau, consejero delegado de Cepsa, y José Bogas, consejero delegado de Endesa, han sellado hoy junto con Maarten Wetselaar, que será el nuevo CEO de Cepsa a partir del próximo 1 de enero, un acuerdo para impulsar la movilidad eléctrica.

Cepsa, junto a Endesa X, van a trabajar conjuntamente con el objetivo de desarrollar la que será una de las mayores redes de recarga ultrarrápida de España y Portugal en carretera (on the go).

Esta nueva red de recarga ultrarrápida que desplegará Cepsa (de puntos de 150 kW situados en todos los corredores y principales vías de comunicación) se unirá a los planes de desarrollo que ya tiene Endesa X de esta tecnología y que, a día de hoy, le han llevado a tener instalados 75 puntos de recarga ultrarrápidos en 25 ubicaciones por toda España. Estos equipos permitirán que los usuarios puedan recargar el 80% de la batería de sus vehículos eléctricos en aproximadamente 10 minutos.

Los clientes de Cepsa y Endesa podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías a través de sus respectivas plataformas digitales (apps). Es decir, serán redes totalmente interoperables. De este modo, los clientes podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías, pudiendo elegir para su utilización tanto la app de Cepsa como la de Endesa X (JuicePass) y disfrutar ya desde principios de año, a través de su propia app móvil, de los cerca de 2.800 puntos de recarga que Endesa X ya tiene desplegados tanto en ciudades, vías de comunicación y transporte, como en zonas rurales para vertebrar las distintas zonas de España, con el uso de todas las tecnologías (ultrarrápida, rápida y semirrápida).

Servicios adicionales de movilidad

Además, ambas compañías colaborarán activamente en el desarrollo de una propuesta comercial de movilidad eléctrica que cubra sus necesidades de recarga, tanto en el ámbito de acceso público como en el ámbito de la recarga vinculada.

Durante el acto de firma del acuerdo, Philippe Boisseau, CEO de Cepsa, ha destacado: "Esta alianza supone un paso relevante no solo para ambas compañías, sino que se trata de un hito destacado para la transición energética en España y Portugal. Por primera vez, se unen esfuerzos de manera decidida y transversal para hacer posible la descarbonización del transporte en línea con la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Es un honor poder hacerlo con una empresa como Endesa".

Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha señalado que "las colaboraciones entre empresas son fundamentales para acelerar proyectos y ser más útiles para la sociedad. Esta es la esencia del acuerdo que acabamos de cerrar con Cepsa. Un proyecto conjunto que es vanguardia en las soluciones de movilidad eléctrica y que ayuda a frenar los efectos del cambio climático. Endesa tiene una senda bien marcada hacia su neutralidad climática y celebramos que Cepsa nos haya elegido como compañeros de viaje en este proyecto".

Cepsa mantiene también una alianza con Redexis para instalar hidrogeneras en España y hasta el momento utilizaba la tecnología de Ionity para instalar puntos de recarga ultrarrápidos. De hecho, la compañía puso en marcha a finales de 2020 un corredor entre Barcelona y Madrid.