Nedgia prorroga hasta abril la suspensión temporal de 300 empleos

Nedgia ha decidido prorrogar hasta abril la suspensión temporal de 300 empleos. El sindicato USO, mayoritario en Naturgy, lamenta que CCOO, UGT y SIE hayan unido su representación para prorrogar dicha suspensión.

"Estos tres sindicatos respaldaron la suspensión temporal de trabajo para 300 compañeros en octubre del año pasado, por tres meses; lo prorrogaron hasta febrero de este año, y ahora han suscrito una nueva prórroga hasta abril", explica Toñi Prieto, secretaria general de USO en Naturgy.

La sección sindical de la Federación de Industria de USO no entiende esta actitud, "cuando la circular de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, aun sin ser definitiva, ya suaviza a términos razonablemente admisibles y previsibles la retribución a la distribución del gas, con lo que ese recorte de plantilla no tiene justificación alguna. Por ello, reivindicamos la incorporación inmediata al trabajo de nada menos que 300 trabajadores afectados".

En USO, mientras tanto, "estamos tratando de avanzar en la negociación del Acuerdo de Garantías que dote a los empleados del Grupo de la mayor protección en el caso de que se venda alguna de las sociedades que pertenecen a él. No solo no hemos firmado la suspensión temporal ni ninguna de sus prórrogas, sino que apelamos a que se cumpla con la Cláusula de Garantía y Estabilidad en el Empleo que ya figura en el II Convenio Colectivo del Grupo Naturgy y que obliga a la empresa a garantizar la ocupación efectiva y el empleo, con medidas no traumáticas, como la movilidad funcional y la recolocación en el propio Grupo si llegasen a darse cierres de centros de producción o ceses de actividad", reivindica Prieto.

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, evitó pronunciarse sobre el ajuste de empleo que podía provocar las circulares de la CNMC en la rueda de prensa de resultados, aunque reconoció que se iba a producir un ajuste por este motivo.