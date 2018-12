AM Best confirma la nota A- con perspectiva estable de Sham

La agencia de calificación crediticia A.M Best ha confirmado en "A- (Excelente) perspectiva estable" las calificaciones de solidez financiera (Financial Strength Rating) y de crédito emisor (Issuer Credit Ratings) de Sham.

La agencia de calificación crediticia A.M Best ha confirmado en "A- (Excelente) perspectiva estable" las calificaciones de solidez financiera (Financial Strength Rating) y de crédito emisor (Issuer Credit Ratings) de Sham, socio de referencia de los actores del sector sanitario y de la acción global, especializado en la gestión, el control y la protección de los riesgos vinculados a la actividad y primera aseguradora de responsabilidad civil médica de Francia y de España.

La compañía destaca en un comunicado que su balance financiero se caracteriza "por un nivel de capitalización perfectamente adaptado a los riesgos y por una cartera de inversiones de calidad gestionada de forma prudente".

La calificación de AM Best refleja "un balance financiero sólido, un rendimiento operativo adecuado y un perfil y una gestión del riesgo empresarial adecuados". AM Best destaca el rendimiento del modelo de Sham: una marca fuerte y reconocida en su actividad histórica de responsabilidad civil médica; con un elevado nivel de exigencia en términos de suscripción, fijación de precios y tramitación de siniestros; con diversificación económica mediante Sofaxis, líder en el área del corretaje para colectividades locales, y con presencia europea (España, Italia y Alemania).

Por último, la agencia de ratings destaca que la compañía disfruta de un coeficiente de solvencia elevado para hacer frente a sus obligaciones y para respaldar su desarrollo estratégico.

Para Dominique Godet, director general del Grupo Sham, "la calificación de AM Best destaca la experiencia de Sham en su actividad, el rigor de nuestra gestión financiera y la capacidad para cumplir nuestros compromisos, algo especialmente importante en el contexto actual de creciente competencia en Europa. La elevada solvencia del grupo nos permite reforzar nuestra capacidad de inversión y nuestra independencia".