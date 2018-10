Salud, diversos y hogar tiran del negocio asegurador en el tercer trimestre del año

Los ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas a cierre del pasado mes de septiembre ascendieron a 48.210 millones de euros, un 1,69 por ciento más que un año atrás.

De este importe, 26.563 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 21.647 millones restantes al de vida, según muestran los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (Icea).

La facturación del ramo de no vida crece un 3,99 por ciento en términos interanuales en los primeros nueve meses del año. La mejora de esta actividad se fundamenta en el tirón de todas las líneas de negocio, en especial el seguro de salud y las líneas denominadas "resto no vida". La partida de seguros de salud repuntó un 5,71 por ciento, hasta los 6.419 millones. Mientras, la línea de negocio calificada como "resto no vida" –que engloba las pólizas más ligadas a la actividad económica– creció un 4,88 por ciento, hasta los 6.402 millones.

Las pólizas de multirriesgos y del ramo de automóviles tuvieron, igualmente, un desempeño destacado. Los seguros de multirriesgos aumentaron su facturación en un 3,60 por ciento, hasta los 5.370 millones. Bajo este término se incluyen las pólizas de hogar, comunidades de vecinos, comercios e industrias. Automóviles incrementó por su parte sus ingresos en otro 2,30 por ciento, hasta los 8.373 millones, y sigue siendo la actividad que más ingresos reporta de todo el bloque de no vida.

El seguro de vida riesgo crece un 12 por ciento hasta septiembre

El seguro de vida riesgo cerró los primeros nueve meses del año con un volumen de primas de 3.669 millones de euros, un 11,98 por ciento más que un año antes, de acuerdo con los datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (Icea).

El seguro de vida ahorro, por su parte, facturó un total de 17.978 millones de euros, lo que supone una caída del 3,27 por ciento sobre el mismo periodo de un año antes. En total, el ramo de vida generó un volumen de primas de 21.647 millones de euros, un 0,99 por ciento menos que un año antes.

El repunte del seguro de vida riesgo se debe a la buena marcha de la concesión de préstamos personales e hipotecas. En la parte del ahorro, aunque las primas caen, el ahorro gestionado en productos de seguro de vida, medido a través de las provisiones técnicas, alcanzó los 187.664 millones de euros a cierre de septiembre. Este importe supone un incremento interanual del 2,99 por ciento, de acuerdo con las estimaciones de Icea.

