Los empresarios mexicanos instan a López Obrador a hacer de la inversión privada "una obsesión"

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y miembro del Consejo Asesor Internacional de Ceapi, Carlos Salazar Lomelín, mandó un mensaje claro al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante una visita a Madrid: el gran problema de México viene por el lado de la inversión privada y debe haber un mensaje claro de que el país apoya a los inversores nacionales e internacionales, sin ese soporte, será muy complicado lograr la tan ansiada meta de crecimiento del 4% fijada por el Gobierno.

En este sentido, Salazar fue muy directo al señalar que existen mensajes por parte del presidente que no se han comunicado de "manera correcta". "El presidente, desde que toma posesión el pasado 1 de diciembre, insiste en que él va a promover la inversión privada, sin embargo, hay acciones que parece que van en contrario y eso es lo que hace que el inversor vea de alguna manera símbolos opuestos y trata de mantenerse a la espera viendo si las cosas toman un camino mejor" afirmó, al tiempo que aprovechó para explicar que uno de estos mensajes contradictorios se envió a mediados de junio.

"Debe haber un mensaje claro de que México apoya a los inversores nacionales e internacionales"

En concreto, el CCE firmó un acuerdo con el presidente de la República a través del cual el sector privado invertirá este año un total de 32,000 millones de dólares, un hecho que Salazar considera como "una magnífica noticia" pero que se vio empañada tan solo un día más tarde por otro anuncio realizado por la Secretaría de Energía en el que se decidió cancelar las licitaciones de siete pozos petroleros. "Estas cancelaciones a nivel de inversión no afectan porque son relativamente pequeñas, ya que se han licitado un total de 121 pozos y solo se han cancelado siete, sin embargo, el mensaje que lanza este hecho es contradictorio y hace que el inversionista privado se mantenga a la espera" señaló el empresario.

Salazar destacó que, a pesar de estos mensajes contradictorios no ve peligrar la inversión extranjera en México, pero sí apuntó que ha solicitado al presidente AMLO un encuentro para tratar de aclarar la situación y hacerle ver que debe ofrecer mayor certidumbre a los inversores. "El presidente debe mandar un mensaje muy cierto de que la inversión privada no solo va a ser respetada, si no muy bien recibida y creo que ese es el ánimo que tiene" apuntó el presidente del CCE.

Pemex, ¿cómo solucionar el mayor problema financiero de México?

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín apuntó que Pemex tiene "problemas gravísimos" y, de hecho, "es el principal problema financiero que tiene México" en estos momentos porque es la petrolera más endeudada del mundo y es la parte principal de la deuda pública del país. A esto además hay que añadir que la producción de petróleo sigue cayendo y en el mes de mayo se registraron cifras que no se veían desde los años 90.

Con este panorama, Salazar comentó que la petrolera va a requerir todavía más apoyo del Gobierno Federal y esas ayudas tienen que venir por el lado fiscal, en definitiva, "hay que rebajarle los impuestos a Pemex". Pero esto genera otro inconveniente, y es que, ¿a qué le va a golpear directamente esa rebaja impositiva si Pemex costea una tercera parte el gasto público del país? Salazar lo tiene muy claro: "Afectará de lleno a los programas sociales, de educación y de salud, que, a pesar de que el Gobierno ha demostrado que son prioritarios".

"Yo esperaría que esta misma orientación que se ha dado en el país de mantener unas finanzas públicas eficientes y sanas no nos lleve directamente a provocar una deuda adicional para ayudar a una empresa que tiene graves problemas. Y ahí es donde más se aparece la inversión privada, ¿para qué no permitir esa inversión cuando tienes tantos problemas que enfrentar? Esto parece ser una contradicción" explicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien no espera que el Gobierno tome la decisión de subirle los impuestos a los mexicanos.

¿México puede crecer al 4%?

Salazar Lomelín elogió la lucha del Gobierno contra la corrupción, la aplicación de la austeridad como norma y los intentos por conseguir mantener un equilibro en las finanzas públicas y se mostró confiado con que se pueda alcanzar la meta del crecimiento del 4% al final del sexenio porque hay muchos elementos que así lo justifican. Sin embargo, el empresario aseguró que ese objetivo está directamente relacionado con la inversión y solo se conseguirá si se logra elevar la inversión privada al menos al 25% del PIB -hoy apenas llega al 21%-. "Tenemos que hacer de la inversión una obsesión y que todo el mundo entienda que hay que promoverla", matizó.

Finalmente, sobre el desplome del 88% del dato de creación de empleo formal en el mes de mayo, Salazar explicó que es solo un reflejo de todo lo explicado anteriormente: "Si no hay inversión no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay empleos". "El decir que el dato de empleo no está contando todavía las ayudas sociales que el Gobierno está dando es tapar el sol con un dedo porque al final lo que nos importan son los empleos que pagan impuestos, es decir, los formales, que son los que promueven el crecimiento" destacó Carlos Salazar. "Los empleos de becarios o los de otras posiciones sociales son importantes porque de alguna manera le dan un paliativo a la estructura social del país, pero no están generando riqueza y esa es la problemática", sentenció.