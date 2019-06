El hogar conectado e inteligente moverá 150.000 millones en 2024

En la actualidad, el consumidor digital espera que la tecnología esté presente en todos los aspectos de su vida. Muchas de las horas del día las pasamos en casa, por eso cada vez se busca mayor comodidad y confort en las viviendas, con ayudas que nos faciliten la estancia. Por ello, el mercado del hogar inteligente se ha vuelto revolucionario.

El sector de las Smart Homes se postula como uno de los mercados emergentes de cara a los próximos años. De hecho, según la empresa de estudios de mercado Markets and Markets, la cuota de mercado del hogar conectado a nivel global va a crecer hasta alcanzar más de 150.000 millones de dólares para 2024.

"El mercado del hogar inteligente ha experimentado un crecimiento sustancial desde hace unos años y lo que se está persiguiendo es que continúe en los próximos años a una tasa de doble dígito", indica Lucas Galán, director de innovación y producto de Neinor Homes. Han existido unos facilitadores que han cimentado el crecimiento, entre los que Galán destaca la bajada de precio en las tarifas de internet, la penetración y el acceso de los hogares a la red, ya que cada vez hay más gente conectada a mayor velocidad o la caída en el precio de los sensores y procesadores de los dispositivos.

En comparación con países del entorno europeo, en España "la digitalización en el ámbito residencial está más desarrollada", considera Alfredo Díaz-Araque, experto inmobiliario en Proptech y autor del blog Spanish Proptech. Tras la crisis inmobiliaria, la venta de viviendas ha cambiado, "el cliente tiene más conocimiento de las promociones a golpe de click y es capaz de hacer sus propios estudios de mercado, de forma que la diferenciación en servicios y experiencia se está convirtiendo en una tendencia y es clave para la venta junto a los factores ya conocidos", explica Díaz-Araque.

En el Digital Consumer Survey 2018 de Accenture focalizado en el hogar inteligente señalaban varias tendencias y una de ellas es la hiperpersonalización. Según revela este estudio, el 57% de los consumidores españoles se sienten cómodos con el empleo de sus datos para obtener experiencias hiperpersonalizadas en los servicios. "Ahí creo que existe un filón", señala el experto. Que la luz de la vivienda se adapte a las horas del día y a nuestro estado de ánimo o que la temperatura se ajuste a las estaciones del año y a nuestras necesidades particulares son experiencia de usuario. La tecnología permitirá la autogestión de la eficiencia de la vivienda.

La visión de Neinor Homes del hogar conectado "es un hogar que ofrece confort, eficiencia energética, comodidad y seguridad a los propietarios de nuestras viviendas en todo momento". Es por ello que entienden la tecnología "como un habilitador para conseguir esto", señala el director de innovación y producto de la compañía.

Neinor Homes ha sido la primera promotora inmobiliaria en Europa en establecer Google Home como estándar en todas sus viviendas. "Fue el primer paso de un trabajo conjunto que continuará con alternativas en un futuro cercano para ir construyendo la casa del siglo XXI", indica Galán. Este asistente virtual posibilita a los clientes el acceso a un ecosistema de dispositivos inteligentes, permitiendo adaptar su hogar inteligente a sus necesidades y preferencias. "La propuesta de valor de Neinor Homes es el acceso a un ecosistema de productos y servicios que te puedes ir configurado según tu etapa vital y según tus necesidades. Es la ventaja con respecto a la domótica tradicional", dicen desde la promotora.

Actualmente, desde Neinor Homes "estamos trabajando en diversos proyectos con ciertas verticales como eficiencia energética, entretenimiento, control de acceso a las viviendas, seguridad tanto técnica como de intrusión, en la conectividad de nuestras viviendas y en el confort de nuestras viviendas" con el objetivo de ofrecer a los clientes propuestas de hogar inteligente que permita a los usuarios disfrutar de las viviendas.

En las casas de alquiler

El hogar inteligente no es la única apuesta del sector en el ámbito tecnológico. Más allá del mercado de compra, Locare -plataforma global de gestión de capital y desarrollo de portafolios residenciales en régimen de alquiler- presenta una propuesta diferencial que no se limita a ofrecer unos metros cuadrados para residir. Esta compañía despliega toda una serie de servicios de valor agregado que lo que hacen es mejorar la experiencia de vida del inquilino. "Para eso entendemos como fundamental la tecnología", apunta Elías Esayag, director de estrategia y desarrollo de Locare Real Estate.

Locare trabaja en un portal con un mercado de bienes y servicios que aportan valor agregado al inquilino

Locare está construyendo un portal del inquilino donde tiene toda su relación contractual con el inmueble pero, además, se está trabajando en un marketplace, es decir, en un mercado de bienes y servicios que aportan valor agregado al inquilino una vez que habita la vivienda. Se trata de servicios como tintorería, panadería o carsharing, que "no puedes ofrecer si no tienes una capa digital que te aproxima al inquilino y si no cierras acuerdos estratégicos con terceros", tal y como apunta el experto de Locare. "Al final lo que hace es poner en común un mercado de bienes y servicios para el inquilino y ahí pueden entrar todas sus necesidades durante su estancia en un inmueble de Locare", explica Esayag.

La tecnología permite a la compañía transformar el modelo de negocio, "de uno meramente inmobiliario a otro donde el consumo y el ecommerce entran como valores agregados a la experiencia de habitar una vivienda Locare", donde entienden que está el punto diferencial con un alquiler de mercado, "ya que no solo te ofrece una vivienda para habitar, también servicios para mejorar tu experiencia de vida". Este portal comenzará a funcionar con su primer portafolio de viviendas en Torrelodones y será aproximadamente después del verano.