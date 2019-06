Rana Adib, secretaria ejecutiva de REN21: "El precio de la energía subirá al eliminar los subsidios a los carburantes"

Rubén Esteller Madrid

Rana Adib es secretaria ejecutiva de REN21, una red global formada por gobiernos, como el español, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, industria, ciencia y academia, que proporciona información actualizada y de alta calidad para dar forma al debate sobre la energía.

En su último informe hablan ustedes de falta de ambición política. ¿A qué cree que se debe?

La falta de ambición política es probablemente la suma de varias cosas. Hay mucha tensión entre los mercados de energía convencionales y las renovables. Vivimos en un sistema que se ha construido alrededor de las energías fósiles durante 150 años. Como hemos visto en Alemania o con los chalecos amarillos en Francia, hay una falta de explicación a la población y a los votantes sobre la transición que necesitamos hacer si somos serios con el clima. Por eso, es fundamental una transformación del sistema. Como asociación hemos dicho que los carburantes fósiles están subsidiados en muchos países. Si somos realmente serios y le vamos a dar a las renovables y a la eficiencia el lugar que necesitan y el papel que pueden jugar en este desafío global, esto significa que hay que eliminar estos subsidios. Al final el precio de la energía subirá, pero no porque las renovables sean más caras, ya que son más competitivas, sino porque los subsidios se reducen y esto hay explicarlo a la población. Vemos que en muchos países no se hace bien y a veces se cree que las renovables son más caras. Hay muchas razones por las que los políticos todavía continúan así, porque el sistema se ha construido alrededor de los carburantes fósiles y se necesita una transformación social y económica que se debe llevar adelante.

Hay una discusión sobre si la industria puede permitirse pagar la transición energética, ¿qué opina?

La transformación desde las energías fósiles es asequible pero vemos que falta liderazgo. Hay países que están listos para asumir esta transformación. Vemos que las grandes empresas de energía que se construyeron en torno a los combustibles fósiles han decidido desinvertir activamente. En el sector financiero y en los seguros hay muchos actores que han abandonado los combustibles fósiles y la nuclear porque son conscientes de que tienen que hacerlo. En un momento dado los que no lo hagan tendrán que rendir cuentas. La otra cosa que estamos viendo es que el sector de la energía realmente muestra que podemos impulsar esta transición y que incluso económicamente es más interesante. Hoy en día la inversión en capacidad renovable es la opción de menor coste. Hay oportunidades reales de desarrollar nuevas vías económicas para mejorar la seguridad energética y los beneficios sociales, de modo que se aborden los desafíos geopolíticos reales.

¿También deberán eliminarse los subsidios a las renovables?

Exactamente. Creo que en 10 países, si no me equivoco, hubo subastas con neutralidad tecnológica para la generación y, en todos los casos la energía renovable ganó. Tenemos un número cada vez mayor de situaciones en las que las subvenciones no son necesarias. En realidad, el apoyo ya no es necesario para las renovables. Sin embargo, lo que sí es necesario es garantizar que el mercado se diseñe de forma en que no haya problemas para la conexión a la red, que tengan acceso prioritario y que haya una mayor flexibilidad para integrar una mayor capacidad como la solar o la eólica.

Ahora se trata más de las reglas de los mercados y del marco regulador que del apoyo. Sin embargo, cuando se trata de calentar, refrigerar y transportar, todavía no ha habido políticas y objetivos que realmente estemos impulsando para el desarrollo de soluciones a gran escala de bajo coste.

En España existe un debate sobre el coche eléctrico, ¿tiene que estar ligado su desarrollo a la instalación de renovables?

Es necesario hacerlo si nos tomamos en serio la completa descarbonización del sector del transporte. Cambiar al vehículo eléctrico tiene la ventaja de que se está reduciendo el consumo de energía en casi un 70%. Eso es muy interesante. Sin embargo, si no pensamos en el origen de la electricidad, no nos descarbonizaremos completamente, pero hay también otro aspecto, el de garantizar la seguridad del transporte.

"Necesitamos el desarrollo de los combustibles renovables, hace falta I+D"

Es importante vincular a la energía renovable las opciones de movilidad, porque si no lo hacemos, las capacidades en el campo de las energías renovables podrían no desarrollarse solo porque la incapacidad también conducirá a un aumento de la demanda de energía renovable. Lo que también vemos aquí es que cuando hablamos de la movilidad eléctrica hoy en día realmente vemos una tendencia de que no hablamos solo de vehículos eléctricos, sino que también hablamos de desarrollar combustibles basados en energía renovable. Así como los combustibles de hidrógeno que tienen realmente la ventaja de conducir también a la descarbonización de los vehículos pesados, de la aviación y del transporte marítimo.

¿Sería un error apostar solo por una tecnología o por el coche eléctrico?

Sí, exactamente. Vemos que el desarrollo de los combustibles renovables es algo en lo que claramente necesitamos una mayor investigación y desarrollo que nos permita ampliarlo rápidamente. Quiero decir que hay soluciones técnicas, pero aún no estamos a escala y aquí vemos que hay un sector del transporte que comienza a involucrarse de verdad en la descarbonización.