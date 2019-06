El boom de Cabify y la construcción deja sin conductores a los camiones

La falta de conductores profesionales en un de los principales problemas del transporte internacional de mercancías por carretera. El año pasado, la asociación ASTIC ya denunció que necesitaban unos 15.000 conductores de camión para cubrir la demanda, una situación que se ha agravado en el último año por el aumento de la demanda y de la competencia por parte de otros sectores relacionados con la movilidad y la construcción.

En este sentido, Marcos Basante, presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), ha señalado claramente a las nuevas app de movilidad como Uber y Cabify, al alza de la logística y a la recuperación del sector de la construcción como los motivos que han limitado aún más la capacidad de la industria para atraer mano de obra. En el último caso es competencia directa y en los otros dos por el aumento de ofertas en otros sectores que no obligan a pasar fuera de casa más de diez días.

"Si, tenemos más falta de conductores. El alza de la construcción, del transporte de pasajeros y de las nuevas aplicaciones de movilidad como Uber y Cabify hace que sea más difícil encontrar trabajadores, personas que quieran ser conductores profesionales", sentenció Basante durante la rueda de prensa posterior a la celebración en Granada de la 42 Asambela General de ASTIC.

En este punto, el presidente de la asociación aseguró que han puesto en marcha iniciativas para animar a la gente a entrar en el sector que no han funcionado ya que la falta de flexibilidad por la exigente normativa hace que no sea una profesión atractiva. "Firmamos un acuerdo con el ejército para facilitar la incorporación de exmilitares y no ha tenido éxito. Hay mucha competencia de otros sectores de movilidad y el nuestro no es fácil. La gente joven ahora quiere más tiempo de ocio y trabajar lo menos posible y este es un trabajo muy duro y los conductores tienen que conocer bien el sector y saber donde está", sentenció Basante.

Algunos empresarios que han denunciado que se ven obligados a ir a Colombia a contratar conductores

Un análisis que ha sido respaldado por algunos empresarios que han denunciado que se ven obligados a ir a Colombia a contratar conductores porque no los encuentran en España, pero que ha chocado de lleno con el punto de vista de Francisco Vega Rosado, Secretario de organización de finanzas del sector de CCOO. "No nos faltan conductores en este país, nos faltan condiciones. Otra cosa es que estemos dispuestos a mejorarlas. Aqui la competitividad se basa en lo mismos, en quien tiene el trabajador más precario y eso no puede ser", sentenció Vega durante la mesa redonda celebrada tras la Asamblea.

Además de la falta de personal y de las condiciones laborales del sector ante la disrupción de las nuevas tecnologías, el sector del transporte de mercancías por carretera enfrenta muchos retos: mejorar su relación y dialogo con el Ministerio de Fomento, el ROTT, el Brexit y las normativas que impulsar la liberación del sector y obligar a los camioneros a dormir en hoteles decentes.

En cuanto a la relación el Ejecutivo, Basante ha solicitado a la María José Rallo, secretaria general de Transporte, que ha cerrado la jornada, que Fomento tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones o cambiar leyes. Yo le pido al Gobierno que escuche más a los empresario a la hora de transponer leyes o de planificar la construcción de corredores. No pinta nada que haya tantas autoridades portuarias si no que haya alguien que las coordine", reclamó el presidente de ASTIC. Por su parte, Rallo ha recordado la propuesta del PSOE del cambiar el nombre al Ministerio de Fomento por el de Transporte, Movilidad y Seguridad con el objetivo de cambiar las políticas de inversión del la cartera.

Rallo recuerda la propuesta del PSOE del cambiar el nombre al Ministerio de Fomento por el de Transporte, Movilidad y Seguridad

En cuanto al marco normativo, la asociación quiere impugnar parte de un ROTT que para ellos "nace tocado". Les preocupa que se haya eliminado la honorabilidad como requisito. Por otra parte, tienen un nuevo frente abierto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que quiere dar un paso más en la liberalización del sector con la eliminación de la edad máxima de la flota ya que, según dice, va contra la competencia.

"Nuestra postura va a ser de choque frontal con la CNMC porque la limitación de la edad de las flotas es una medida beneficiosa para el sector, la seguridad vial y la sociedad"

En este punto, desde ASTIC denuncian un total desconocimiento del sector por parte de la CNMC. "Tratan de liberalizar el sector de una forma que no se puede hacer. Que se metan con que exijamos que alguien que quiera entrar a operar con su camión cumpla con unas condiciones de seguridad vial mínima me parece increíble. La CNMC quiere que cualquiera con un camión de 18 años pueda a entrar a competir sin ningún tipo de control. Nuestra postura va a ser de choque frontal porque porque la limitación de la edad de las flotas es una medida beneficiosa para el sector, la seguridad vial y la sociedad", aseveró Basante.

Sin hoteles decentes

En cuanto a los hoteles decentes. El sector asegura que no el viable. "Hemos planteado comprar hoteles pero si, por ejemplo, lo ponemos al sur de París y el conductor tarda tres horas en cruzar la ciudad en vez de una, pues no llega al hotel porque a mitad de camino no podrá seguir conduciendo. Tampoco hay infraestructura para que se pueda reservar un hotel para el conductor en trayecto ya que no hay aparcamientos con seguridad para poder dejar el camión y que no te roben la carga. Se hace todo para el transporte pero sin contar con el transporte", apuntó Basante.

¿Entonces, cómo lo hacen para no ser sancionados? "Actualmente es muy difícil cumplir la normativa y por eso, desde mi empresa, por ejemplo, tratamos de organizar las rutas de una manera que no tengan que pasar el descanso largo fuera de su casa", dijo el presidente de ASTIC.