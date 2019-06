Iberdrola inicia la fase final del mayor proyecto español de renovables

Este sábado está previsto que se empiecen a montar los aerogeneradores del parque eólico marino de East Anglia One. Con 714 MW, es el mayor proyecto de renovables de una empresa española y se pondrá en marcha en 2020 tras una inversión de unos 2.800 millones de euros. Generará energía para cubrir las necesidades de 630.000 hogares británicos.

En el Mar del Norte, a 50 kilómetros de las costas de Suffolk (Reino Unido) y ocupando un área de 300 kilómetros cuadrados -unos 40.000 campos de fútbol-, se han instalado ya 86 de las 102 plataformas -jackets en inglés- sobre las que se instalarán otros tantos gigantescos aerogeneradores de 7 MW de potencia unitaria fabricados por Siemens Gamesa.

Un total de 42 de estas estructuras las han fabricado las españolas Navantia y Windar, en Fene (Galicia) y Avilés (Asturias), respectivamente, y las restantes 60 estructuras Lamprell, en Emiratos Árabes Unidos (EUA), y Harland &Wolff en Belfast (Irlanda del Norte), que están a punto de entregar las últimas unidades. Cada una tiene una altura de 65 metros y están sumergidas 45 metros bajo el agua.

Rafael Vara, uno de los pesos pesados de la empresa en materia de eólica marina -off shore por sus siglas en inglés- comenta que antes de instalar las jackets hubo que analizar exhaustivamente la zona, para limpiarla de posibles bombas y otros materiales bélicos potencialmente peligrosos, que quedaron allí tras la primera y la segunda guerras mundiales: "hemos tenido que explotar 80 objetos de los 1.000 que hemos encontrado para prevenir riesgos".

Vara, actualmente al frente de otro proyecto eólico off shore de Iberdrola, el de Saint Brieuc, en las costas francesas, señala que para buscar esos residuos de guerra emplean un ROV -siglas de Remote Operate Vehicle-, un dron submarino; "hemos encontrado muchas cosas, porque cerca de la costa había un aeródromo que era un objetivo militar".

La mayor subestación del mundo

Entre las Jackets -instaladas por la empresa naviera Van Oord con unas embarcaciones especiales-, se levanta la mayor subestación marina de corriente alterna del mundo, denominada Andalucía II. Construida por Navantia en los astilleros de Puerto Real (Cádiz), pesa 3.900 toneladas y tiene la misión de convertir la energía producida por los aerogeneradores de 66 kV a 222 kV antes de que se evacue a tierra firme, donde se elevará hasta los 400 kV.

Andalucía II llegó a las aguas inglesas en agosto de 2018 y ya está en la fase final de instalación y puesta en marcha. Incluye algunas modificaciones sobre su hermana menor, Andalucía I, que presta servicio en otro parque eólico marino de la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, Wikinger, ubicado en aguas alemanas del Mar Báltico.

La subestación estará lista en breve para poder ir conectando los molinos según se vayan instalando, ya que el parque eólico entrará en operación en varias fases. A la par que se acomete el montaje de los molinos, se desplegará el cableado y la interconexión a territorio británico, gracias a dos cables de 73 kilómetros de longitud, que se conectarán a un nuevo transformador en Burstall.

Unas embarcaciones-grúa especiales, capaces de anclarse al lecho marino, permitirán montar los aerogeneradores, de 167 metros de altura, del modelo SWT-7.0-154. Siemens Gamesa los está construyendo las palas, de 75 metros de longitud, en sus instalaciones de Green Port Hull (Reino Unido), donde trabajan 850 personas. Las turbinas se fabrican en las instalaciones de la firma hispanogermana de Cuxhaven, en Alemania.

Para levantar el parque eólico se están empleando los puertos de Vlissingen, en Holanda -desde allí han salido las jackets-, y el de Great Yarmouth, en Reino Unido, donde se están ensamblando los componentes de los molinos. En otra infraestructura portuaria, la de Lowesoft, estará el centro de operación y mantenimiento durante los 30 años de vida útil de la instalación off shore.

Todo el proyecto, que será el segundo mayor del mundo en su clase -tras Hornsea 1, con 1.218 MW, también ubicado en Reino Unido y también en construcción- habrá generado 1.300 empleos en España, Reino Unido, los Países Bajos y los EUA. Iberdrola también desarrolla otras tres eólicas off shore en el entorno del parque: East Anglia One Norte (hasta 800 MW), East Anglia Two (hasta 900 MW) y East Anglia Three (Hasta 1.200 MW).