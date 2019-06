Riu lleva el sello español a las Maldivas con una inversión de 120 millones

Alba Brualla Islas Maldivas

Cabo Verde, Jamaica, Mauricio y ahora Maldivas. La cadena RIU se abre camino en nuevos destinos convirtiéndose en la primera hotelera que lleva el sello español a estos mercados. Su última apuesta se encuentra en dos islas bañadas por el océano índico, Maafushi y Kedhigandu, que suman 16 hectáreas y que se han convertido desde mayo en un nuevo resort de lujo en Maldivas. Para hacerse con los terrenos, mediante una concesión de 99 años, y levantar el complejo, la compañía española liderada por Luis Riu y Carmen Riu ha desembolsado 135 millones de dólares, unos 120 millones de euros, en la que ha sido su aventura "más compleja por la dificultad de empezar desde cero". Así lo explica Pepe Moreno, consejero y responsable de marketing y distribución de RIU, que asegura que a diferencia de los otros 123 proyectos que ha desarrollado la compañía, en este se tuvo que empezar "por preparar el terreno y por generar la energía para después construir las viviendas para los empleados que se quedaron en la isla durante el proceso de construcción".

Dos años de trabajo y más de 1.200 obreros han hecho posible que hace un mes se abrieran las puertas de los dos hoteles que componen el complejo bautizado como Riu Maldivas: Riu Atoll con 264 habitaciones y 528 camas y Riu Palace Maldivas, con 176 habitaciones y 352 camas. Con estos dos hoteles, la compañía se ha posicionado como la propietaria del mayor complejo de la región y además como la única que ofrece el concepto del todo incluido. "De momento nuestro mercado principal en este destino están siendo los españoles", explica Oliver Kluth, sénior vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios en Océano Índico y Bulgaria de Riu. Si bien "nuestro objetivo es que los clientes asiáticos, que ahora suponen el 30%, ganen terreno y se equiparen a los europeos", apunta Kluth.

Para eso "tenemos que ganarnos la confianza de los chinos, que son el primer mercado de Las Maldivas, y que conozcan el servicio del todo incluido, ya que es algo a lo que ellos no están acostumbrados", explica Moreno, al que le sorprende la buena acogida del proyecto entre el cliente español para los próximos meses de verano, ya que "de momento no contamos con vuelo chárter directo desde España".

"Si todo va bien el próximo año habrá un vuelo directo hasta Male", destaca Kluth, que apunta que primero habrá que negociar con los touroperadores.

La compañía invertirá 150 millones en la zona de Pointe Sarène (Senegal) para levantar dos hoteles

Moreno señala que la cadena sigue analizando nuevas aperturas en Asia y no descarta crecer en Las Maldivas. "Primero tenemos que consolidar este proyecto y en dos o tres años podríamos analizar más. Normalmente no nos quedamos solo con un hotel en un destino", apunta el consejero, si bien, reconoce que el mercado asiático "tiene ahora oportunidades muy limitadas ya que los precios de adquisición son caros". Así, apunta hacia África como el nuevo foco de crecimiento de Riu. "Se trata de un destino que no está consolidado y en el que podemos entrar con precios más asequibles y por tanto lograr una mayor rentabilidad", concreta Moreno, que destaca la reciente adquisición de la compañía en Senegal, donde va a destinar 150 millones para levantar dos hoteles en la zona de Pointe Sarène.

Según el directivo la inversión destinada al Riu Maldivas podría rentabilizarse en unos diez años, más o menos en línea con los siete u ocho años que se tarda en recuperar la inversión de los complejos en el Caribe.

Actualmente el resort, que apenas lleva un mes abierto, está ocupado al 40%, si bien, la compañía espera que en los meses de verano se llene al 80% y se alcance el 90% en invierno.