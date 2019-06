Iberdrola reordena su filial en EEUU, Avangrid, y nombra presidente de la filial a Robert Kump

Robert Kump, actual Presidente y Director General de Avangrid Networks, será el nuevo Director General Adjunto y Presidente de Avangrid. James P. Torgerson, que se convirtió en consejero delegado de la filial de EEUU cuando la empresa fue creada tras la fusión de UIL e Iberdrola en 2015, seguirá siendo CEO. Kump reportará a Torgerson.

El nuevo presidente cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector energético, habiendo ocupado varios puestos ejecutivos en Energy East, Iberdrola USA y ahora Avangrid.

El nuevo presidente ha liderado el negocio de redes de la compañía desde 2015, supervisando ocho empresas de servicios públicos de gas y electricidad, incluyendo The Berkshire Gas Company, Central Maine Power Company, Connecticut Natural Gas Corporation, New York State Electric & Gas Corporation, Rochester Gas and Electric Corporation, The Southern Connecticut Gas Company y The United Illuminating Company.

Anthony Marone sucederá a Kump como Presidente y CEO de Avangrid Networks. Actualmente, Marone es Presidente y Director General de la filial de Networks, UIL Holding, y de los servicios públicos de la compañía en Massachusetts y Connecticut, incluyendo The Berkshire Gas Company, Connecticut Natural Gas Corporation, The Southern Connecticut Gas Company y The United Illuminating Company, y es responsable de la regulación, gestión de activos y planificación de Avangrid Networks. Marone ha ocupado puestos de liderazgo en Ingeniería, Marketing y Servicio al Cliente desde que se unió a UIL en 1987.

Además de estos nombramientos, la compañía creará un nuevo cargo de Director de Operaciones de Avangrid Networks, que depende de Marone, y responsable de la supervisión, gestión y supervisión de las operaciones diarias del negocio de redes. Se está llevando a cabo una búsqueda para identificar al mejor candidato para ocupar este nuevo puesto.

"Estos cambios nos permitirán continuar ejecutando con éxito nuestro plan estratégico y analizar críticamente cómo podemos acelerar nuestro camino para liderar la industria en sostenibilidad, innovación y rendimiento con una gran cultura en el lugar de trabajo y una reputación de entregar energía limpia, confiable y asequible para nuestros clientes", dijo Torgerson.

"Bob y yo hemos desarrollado una fuerte relación de trabajo durante los últimos cuatro años y compartimos la visión de transformar el negocio de Avangrid para cumplir con nuestra ambición de ser una compañía de energía limpia de primer nivel en los Estados Unidos", continuó Torgerson. "He trabajado con Tony durante muchos años y estoy muy confiado en su liderazgo mientras toma las riendas de Bob para supervisar nuestro negocio de redes".

"Avangrid tiene una larga trayectoria de crecimiento. Ya está liderando la transformación de la energía limpia en Estados Unidos", dijo Ignacio Galán, Presidente de la Junta Directiva. "Avanzar con un enfoque en la innovación y la eficiencia, así como lograr resultados positivos en los procesos regulatorios en curso, requiere una evaluación continua para asegurar que la organización del Grupo Avangrid optimice las fortalezas del experimentado equipo de gestión del Grupo y proporcione una supervisión y toma de decisiones efectivas y eficientes".