Toni Ruiz (Mango): "Volvemos a crecer tras tres años y en 2020 el 30% de las ventas será online"

Mango recupera la senda del crecimiento tras una inversión de unos 1.000 millones de euros desde 2012 en la reorganización de su red de tiendas, con locales más grandes; un nuevo almacén logístico en Lliça d'Amunt y la mejora tecnológica para la adaptación online. Toni Ruiz, director general de la compañía desde el pasado mes de octubre -era hasta entonces director financiero- es el encargado de pilotar esta nueva etapa con el reto de mejorar los resultados y avanzar en el proceso de digitalización.

En los últimos meses se ha especulado en el mercado con una posible salida a bolsa, ¿es cierto?

No, me lo preguntan siempre y es falso. No no nos lo hemos planteado en ningún momento. Tenemos un único accionista (en referencia a Isak Andic) y la empresa no está en venta.

Se hablado también de una posible emisión de deuda por primera vez en la historia del grupo....

Todavía no está decidido, pero es cierto que la emisión de pagarés puede ser una alternativa. El año pasado firmamos un crédito de 400 millones, con vencimiento en 2023, además de una línea de circulante de 100 millones de euros, que hasta ahora no hemos utilizado. Si decidiéramos llevar a cabo una emisión, que sería por un importe menor, sería porque nos saldría más barato que está póliza.

"Hemos reducido la deuda financiera neta de 617 millones en 2016 a 315 millones de euros"

¿Qué nivel de deuda tienen?

En los últimos años hemos reducido considerablemente nuestro nivel de apalancamiento. En 2016 teníamos una deuda financiera neta de 617 millones, que equivalía a 8 veces el ebitda, que se situaba entonces en 77 millones. Ahora, en cambio, la deuda neta es de 315 millones, lo que equivale a 2,5 veces el ebitda. Estamos más saneados que nunca, pero el objetivo sigue siendo reducir el nivel de apalancamiento.

¿Cómo han cerrado el último ejercicio?

Después de tres años de caída, hemos conseguido revertir la situación y en 2018 incrementamos las ventas consolidadas un 1,8%, hasta 2.233 millones de euros. El ebitda se ha elevado a 135 millones, lo que supone un 17% más que en 2017 y hasta un 75% por encima de 2016, cuando se situaba en 77 millones. El objetivo ahora es seguir mejorando los resultados y creemos que hay recorrido para ello.

¿Cómo está evolucionando el negocio online?

Hemos adelantado dos años las previsiones que teníamos en Internet. La idea es que la venta online representara el 20% de la facturación en 2020 y el año pasado hemos alcanzado ya ese porcentaje. No se trata de una carrera, pero creemos que en dos años podríamos llegar hasta el 30%. En 2017 la facturación en Internet crecía un 15% y el año pasado lo hizo un 30%. Estamos presentes ya en más de 80 países.

¿Con cuántas tiendas cuentan?

Al cierre del último ejercicio nuestra red se eleva a 2.182 tiendas, el 55% de ellas franquiciadas, en un total de 110 países. Hemos puesto en marcha un plan de racionalización, que podría suponer el cierre de unos 20 establecimientos, con el objetivo de abrir otros más grandes. Este año vamos a incrementar la superficie comercial en unos 60.000 metros cuadrados.

"Estamos en 110 países y queremos crecer sobre todo en Estados Unidos y China"

¿En qué mercados están poniendo ahora el foco de crecimiento?

Creemos que hay recorrido para crecer y dos mercados en los que hemos puesto especialmente el foco son Estados Unidos y China. En el primer caso tenemos solo una tienda en Nueva York. Estamos desarrollando la venta online y podríamos abrir más tiendas para complementar la imagen. China es un mercado muy complejo y queremos desarrollar una estrategia omnicanal. En este sentido, hemos firmado una alianza con el grupo Hangzhou Jingzhe Clothing, que contempla la apertura este mismo año de 10 tiendas y la venta a través de Internet en Vip.com. Allí estamos también, no obstante, con Tmall.

¿Cómo están afrontando el desarrollo logístico?

Hemos abierto siete almacenes en todo el mundo y tenemos otro previsto en México. Hay que trabajar en logística y transporte para optimizar los costes. Nuestra idea es ir utilizando también poco a poco la red de tiendas como puntos de distribución. Los pure players estarían encantados de tener nuestra red de locales. Te permiten un posicionamiento claro y potente.

¿Y qué más medidas están afrontando en el desarrollo digital?

Hay que hacer los deberes en la transformación digital porque si no te pones las pilas, te quedas fuera y no puedes competir. En ese sentido, estamos trabajando también en el desarrollo de la tecnología de radiofrecuencia RFID. Lo hemos implantado ya en Barcelona y otoño lo haremos en Madrid.

Han lanzado también un programa de fidelización....

Sí, no lo teníamos y creemos que puede ser muy interesante, al igual que lo han desarrollado otras cadenas. Incluye la posibilidad de que los clientes gasten sus puntos fuera de Mango, en entradas de cine, suscripciones a HBO o Spotify o incluso en donaciones a ONG como la Fundación Vicente Ferrer. Además, hemos implantado el ticket digital, que nos permite conocer mejor a nuestros clientes.

¿Qué plantilla tienen?

En total, somos ya 15.000 personas y lo más importante, además, es que hemos conseguido atraer talento con varios fichajes importantes, como nuevos directores de tecnología, cadena de suministro e innovación.