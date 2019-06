Deoleo reclama una nueva ley para evitar "la destrucción del aceite de oliva"

El presidente de Deoleo, Ignacio Silva, ha advertido hoy de los graves riesgos a los que se enfrenta el sector del aceite, reclamando un nuevo marco regulatorio para el sector. "Desgraciadamente hay que empezar remarcando la mala situación en la que está el sector condicionado totalmente por unos precios a la baja y unos márgenes muy bajos provocados por esta situación y que afectan a toda la cadena de valor del sector", ha asegurado Silva en la junta de accionistas que celebra hoy la compañía.

"Si miramos hacia adelante la situación no es mejor, el sector tiene un problema estructural debido al exceso de la oferta sobre la demanda, brecha que se incrementará en los próximos años fruto del incremento de productividad de una parte del sector y por la entrada de nuevos productores. Por lo que si queremos mirar al futuro con esperanza hemos de cambiar el modelo", ha insistido.

"El problema no se soluciona con precios bajos y promociones como está demostrado, es más, ello tan solo nos lleva a la banalización"

Según Silva, "el problema no se soluciona con precios bajos y promociones como está demostrado, es más, ello tan solo nos lleva a la banalización que estamos viendo de la categoría. Este tipo de acciones no incrementan el consumo per cápita de la categoría y a la larga solo comoditiza y finalmente la destruye".

El máximo ejecutivo de la empresa, propietaria de marcas como Koipe, Carbonell o Bertolli, considera que el problema no se soluciona interviniendo el precio a corto plazo. "No soluciona el problema de raíz, pero lo que si que ayuda al desarrollo sostenible del sector es un marco regulatorio claro, una ley de trazabilidad que garantice un marco legal a uno de los productos que más puede hacer por la marca España".

Según ha dicho, "es triste ver que se está perdiendo esta oportunidad cuando esta categoría lo tiene todo para triunfar, el producto y sus características, la base de una dieta totalmente en línea con las tendencias de alimentación. El margen de crecimiento que tiene el aceite como aportador de grasas saludables ante el resto de alternativas es su mayor oportunidad de crecimiento".

Deoleo ha puesto en marcha un plan estratégico con el que espera alcanzar un ebitda (resultado bruto operativo) de 55 millones de euros, lo que supondría multiplicar por casi tres veces y medio la cifra actual. La compañía cerró el último ejercicio con unas pérdidas netas de 291 millones de euros, frente a los números rojos de 18,4 millones de euros del año anterior, lo que le dejó en causa de disolución tras un deterioro del valor de sus activos.

Reducción de capital

Para revertir esta situación, la junta aprueba hoy una reducción de capital de 137 millones, que permitirá reequilibrar la situación patrimonial. Por otro lado, el grupo ha puesto en marcha, por otro lado, un agresivo plan de desinversiones para hacer frente al pago de 556 millones de deuda y superar sus graves problemas financieros. Entre otros activos, están a la venta el centro productivo de Voghera (Italia), la planta de refinería de Alcolea (Córdoba), unos inmuebles en Villarejo de Salvanés (Madrid) y un terreno en México.

El gigante aceitero explica en su último informe anual de cuentas que se encuentra "activamente implicado en el proceso de desinversión" estimando que quedará cerrado en un periodo inferior a un año. "Estos activos cumplen los requisitos establecidos por la normativa contable para su clasificación como activos no corrientes mantenidos para la venta", añade la empresa.

Tras la venta de las plantas de Antequera (Málaga) y Andújar (Jaén) a Dcoop y Sovena, respectivamente, y el traspaso ahora de la refinería de Alcolea, Deoleo se quedará tan solo en España con el centro de envasado en esta misma ciudad cordobesa.