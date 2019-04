Margrethe Vestager: "O regulamos los datos o las grandes compañías dominarán el mundo"

A un mes de las elecciones europeas, la comisaria danesa Margrethe Vestager hace balance del futuro de Europa en una entrevista con seis periódicos europeos, entre ellos Les Echos.

Las elecciones europeas son dentro de un mes. ¿Qué problemas ve?

La prioridad es fomentar la participación. Los estudios predicen que uno de cada dos ciudadanos no votará. Depende de los votantes presionar a los políticos para que se lleven mejor y más entre ellos. La cuestión de la migración es clave, pero no la única. La reforma de la eurozona avanza poco, la unión bancaria está incompleta, hay mucho trabajo por hacer en materia de fiscalidad. El reto es fortalecer nuestra capacidad para encontrar soluciones más comunes.

¿Cuáles deberían ser las prioridades para el próximo mandato?

La lista es impresionante, con el cambio climático, la revolución tecnológica y los retos de seguridad, por nombrar las cuestiones más obvias. También el empleo de los jóvenes, que siguen excluidos del mercado a pesar de sus estudios, lo que mantiene la desconfianza en Europa. Sin embargo, cuidado con priorizar demasiado los temas. Cada Estado tiene su propia sensibilidad. Debemos trabajar horizontalmente para evitar que algunas personas se sientan agraviadas u olvidadas.

Los partidos antieuropeos podrían ganar un tercio de los escaños del Parlamento. ¿Puede esto obstaculizar el funcionamiento de la UE?

Todo dependerá de las otras partes. Si conseguimos formar una suerte de coalición en torno a los valores fundamentales de Europa, mantendremos una buena mayoría. El debate sería más rico y eficaz si se centrara en torno a los grandes grupos.

¿Es la UE más frágil que hace 5 años?

En algunas áreas, sí. En particular, sobre los fundamentos del Estado de Derecho y la libertad de prensa. Europa debe defender y reforzar sus fundamentos, nunca darlos por sentados. Miren la caída del Muro...

¿Están yendo demasiado lejos países como Polonia y Hungría?

Por supuesto, y por eso hemos iniciado procedimientos contra ellos. La adhesión a la UE no es a la carta. Hay que respetar todos los tratados que definen nuestros valores. La Comisión ha propuesto que el incumplimiento del Estado de Derecho se sancione económicamente. Esto podría hacerse limitando el acceso a los Fondos Estructurales, pero también será necesario encontrar medidas que se puedan usar contra los Estados que son contribuyentes netos. En cuanto a la gestión de los medios de comunicación en Hungría, también puede plantearse una cuestión de ayuda estatal ilegal. Hemos recibido una queja y estamos investigándola.

Usted aboga por una Europa más eficaz. ¿Sería una respuesta adecuada la UE de varias velocidades defendida por Emmanuel Macron?

Ya está más o menos aquí. Esto se refleja en la zona euro, que representará el 85% del PIB de la UE si hay Brexit. Los textos permiten a los Estados basarse en algunas de las iniciativas comunes, como la creación de la patente europea. La ambición debería ser encontrar tantas soluciones comunes como sea posible. Esto requiere la apertura, en parte, de ámbitos como los asuntos sociales, la fiscalidad o la política exterior a la votación por mayoría cualificada. Con demasiada frecuencia, el debate sobre Europa se resume en términos de "más o menos poderes" para las instituciones. Pero Más Europa debe significar, sobre todo, más soluciones conjuntas a nivel europeo.

Usted ha hablado de alentar a empresas como Google o Facebook a compartir sus datos...

En vez de obligar a las grandes empresas a dividirse para preservar el mercado, tal vez se les debería animar a compartir los recursos sobre los que se han construido por sí mismas. Esto crearía competencia. Hoy en día, incluso el mejor de los algoritmos no puede competir con un algoritmo peor si es este último el que tiene acceso a los datos.

¿En qué datos piensa?

Todavía tenemos que pensar en las circunstancias y en cómo hacerlo. Una parte de los datos que usa Facebook o Google son mis datos, a los que he renunciado, otros son de su explotación, otros son producidos por máquinas.... Tenemos que resolverlo. Pero para garantizar una competencia leal en un ecosistema marcado por los efectos de la red, será necesario abrir de alguna manera el acceso a determinados datos.

Así que está lejos de haber terminado con los gigantes de la web...

Estamos solo en medio de la digitalización. La economía de datos pronto estará en todas partes: agricultura, salud, transporte, servicios públicos... Hay una necesidad urgente de regularla, de lo contrario pronto tendremos un mundo dominado por las mayores empresas, que no serán necesariamente europeas.

¿Pretende presidir la Comisión?

He indicado al Gobierno danés mi deseo de permanecer en la Comisión. Su respuesta fue más bien... reticente [su partido está en la oposición]. Así que todo esto sigue siendo hipotético. No obtuve un rápido no, tal vez obtenga un lento sí.